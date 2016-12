Oficial do exército morre em acidente no Bairro das Graças

CARATINGA – O tenente do exército Breno Rodrigues Silva, 27 anos, morreu na tarde deste domingo (11) após se envolver em um acidente na BR-116, perímetro urbano de Caratinga, região do Bairro das Graças.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Breno pilotava uma motocicleta e seguia sentido Caratinga. O motorista de um caminhão tentou cruzar a pista sem aguardar no acostamento e houve a colisão.

Os bombeiros militares foram acionados e chegaram a socorrer Breno, que foi levado ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM). O oficial sofreu politraumatismo e não resistiu aos graves ferimentos.

O motorista do caminhão, Carlos Alexandre Macedo, não quis gravar entrevista. A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência e um laudo será emitido apontando as causas do acidente.

Breno era da cidade de Ipatinga e fazia parte do Grupo Amigos 299, formado por motociclistas.