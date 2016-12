COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Agora é planejar 2017

É quase unânime que o Campeonato Regional 2016, vencido pelo Santa Cruz, foi um dos melhores dos últimos anos. Tecnicamente não tenho dúvida. Só pelo fato de ter iniciado com cinco favoritos ao título demonstra tal equilíbrio. A eleição na Liga Caratinguense de Desportos precisa acontecer sem demora. Afinal, o próximo presidente e sua equipe precisam começar a planejar o certame 2017. A responsabilidade do sucessor do presidente Paulo Afonso será enorme em promover uma competição pelo menos do mesmo nível. Entretanto, é bom ressaltar que o sucesso do campeonato deve-se muito ao interesse dos clubes em se organizarem pra ter elencos fortes. Alguns clubes dependem diretamente da boa vontade dos prefeitos em apoiar o futebol amador. Por conta disso, pode ser que alguns gigantes não entrem na disputa no ano que vem. Acredito que o próximo mandatário da LCD terá que ter muito jogo de cintura e prestígio pra não deixar o nível cair.

Mineiros: Férias?

O futebol esta de férias até o próximo mês. Porém, nem todo mundo se desliga totalmente de tudo que envolve o mundo da bola. Enquanto os jogadores e técnicos aproveitam pra curtir a família, viajar e até mesmo “bater uma bolinha”, os cartolas e empresários entram em campo em busca da formação dos elencos. Dos três mineiros, o América deve aproveitar mais a categoria de base. Afinal, o Coelho sempre revelou bem. Porém, nem sempre soube usar. Com Enderson Moreira no comando a esperança é que o time possa ter uma base de jovens feitos em casa.

O Atlético começou e terminou o ano tido como um dos melhores elencos do país. O que na prática não se transformou em título. Nesse caso, vejo muito mais culpa nos comandos. Treinadores que não conseguiram formar um time equilibrado, mesmo tendo um grande plantel a disposição. Pra 2017 são muitas as oportunidades. Sem dúvida á Copa Libertadores e o Brasileirão serão os principais alvos.

O Cruzeiro é, em minha opinião, quem mais deve mexer no grupo. Além de aproveitar vários dos atletas que estarão retornando de empréstimo. Até o momento o zagueiro Caicedo é o melhor nome que surgiu. Chega para um setor que tomou 49 gols no Brasileirão. A manutenção de Mano Menezes vejo como uma vantagem pra começar bem a temporada.

Internacional: Caiu!

Confesso que este ano imaginei que não teríamos queda de nenhum dos grandes clubes. Porém, o Internacional se esforçou pra provar que eu estava errado. Uma campanha horrível. Apenas 43 pontos ganhos, 35 gols marcados e 41 sofridos. O Colorado fazia parte do seleto grupo daqueles que nunca caíram pra série B. Grupo esse formado agora apenas por: Flamengo, Cruzeiro, Santos, São Paulo e Chapecoense. Isso mesmo, a “Chape” disputou a série A pela primeira vez em 2014. Desde então não caiu mais. Esse ano ficou em 11º lugar com 52 pontos. Mesmo terminando o campeonato sem disputar a última rodada.

Rogério Silva

