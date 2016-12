AGRADECIMENTOS

Meu coração esteve em festa, dia 07 deste mês, quando junto com meus filhos visitei minha querida Caratinga, para assistir à solenidade de inauguração do novo edifício do Fórum Desembargador Faria e Souza, e receber, representando meu saudoso esposo Salatiel de Resende Fernandes Neto, significativa homenagem, com a indicação de seu nome para o Salão do Tribunal do Júri.

A ocasião marcou para mim momento de imensa alegria pela homenagem. Quero expressar minha gratidão ao meu povo caratinguense, à Câmara Municipal de Caratinga, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e aos magistrados que judicam nesta Comarca.

Salatiel soube amar sua Caratinga. Aqui cresceu e viveu com seus avós e toda a sua numerosa família. Nesta terra constituiu sua própria família e granjeou imenso rol de amigos. Iniciou sua vida profissional como advogado e só deixou sua terra quando ingressou na Magistratura Mineira. Amou não só a cidade, mas também sua gente. Interessava-se por tudo que dizia respeito a Caratinga, vibrava com seus sucessos e conquistas, mostrando-se imensamente feliz ao rever seus conterrâneos. Profissionalmente soube honrar e representar sua cidade.

Sou suspeita, mas considero a homenagem justa e merecida.

Agradeço, ainda, à minha querida amiga Marilene Godinho, o carinho com que escreveu e fez editar o lindo livreto: “MERECIDA HOMENAGEM”, distribuído durante a solenidade de inauguração.

A alegria que também me invade neste momento nasce da entrega do novo Fórum aos jurisdicionados desta grande Comarca. Ele virá favorecer o funcionamento da Justiça e todos que a buscarem.

Lembro a luta destemida, que durou cerca de 10 (dez) anos, para obtenção do terreno do DNIT e para edificação do imponente prédio.

Afirmo, com segurança, que o trabalho para tal conquista foi inteiramente de equipe.

Atuaram, com afinco, lideranças dos três Poderes, nas áreas municipal e estadual, ao longo desses anos. Todos os prefeitos e vereadores desde 2005, Governadores do Estado e os Deputados Mauro Lopes e Adalclever Lopes. Estes últimos por força de prestígio e liderança, empenharam-se na obtenção efetiva da doação do terreno e da verba necessária para a construção do prédio.

No Judiciário se empenharam todos os Juízes atuantes em Caratinga, também nesse longo tempo de lutas, presidentes do TJMG, sendo justo destacar os Magistrados: José Antônio Oliveira Cordeiro, Alexandre Ferreira e Consuelo Silveira Neto; os Desembargadores Sérgio Antônio Resende, Joaquim Herculano Rodrigues, Pedro Carlos Bitencourt Marcondes e Herbert José de Almeida Carneiro.

Destaque também para lideranças caratinguenses na área social, como o dinâmico jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa, e tantos outros que acompanharam de perto o grande anseio.

Neste momento jamais poderia ser omitido o nome do Dr. Rogério Veiga Aranha, Superintendente Regional do Patrimônio da União no Estado de Minas Gerais, que desde o primeiro contato com a comitiva de Caratinga, mostrou-se otimista e incentivador na obtenção do terreno do DNIT. Em sua Superintendência foram montados e por meio dela encaminhados os processos, inicialmente permuta, depois doação, que favoreceram Caratinga com tão almejada área para construção do novo Fórum. Também o nome de Dr. Jorge Paradela, à época Diretor do Serviço de Engenharia do TJMG, e ao arquiteto Caratinguense Márcio Lacerda, autor do projeto arquitetônico do Fórum.

E, finalizando, abraços, abraços, mais abraços de parabéns a toda equipe, pela vitória alcançada, bem como a todo meu povo amigo e querido de Caratinga.

Marlene Maria Almeida Fernandes