2017 promete oito feriados prolongados em Caratinga

CARATINGA- 2017 promete ser o ano para quem gosta de feriados prolongados. Oito datas poderão ser emendadas de um total de 14 feriados em Caratinga, ou seja, por caírem nas terças, quintas ou sextas-feiras. Apenas Confraternização Universal e a Páscoa serão celebradas em domingos. Segundo informações, 2017 terá mais feriados prolongados desde 2007.

Em fevereiro de 2017, o Aniversário da Cidade, feriado municipal- será num sábado. Já o Carnaval (28), como de costume, ocorre numa terça-feira. Em abril, além do feriado da Paixão de Cristo (14), sempre na sexta-feira, Tiradentes (21) também cai no mesmo dia da semana. Em maio de 2017, o Dia do Trabalho (1º) será numa segunda-feira e Corpus Christi (dia 15), numa quinta-feira.

Em setembro, Independência do Brasil (7) cairá numa quinta-feira. No último trimestre do ano, mais quatro feriados prolongados: outubro, no Dia de Nossa Senhora Aparecida (12), numa quinta-feira; depois em novembro, Finados (2), no mesmo dia. Por fim, o dia 8 de dezembro, feriado municipal pelo Dia da Imaculada Conceição, numa sexta-feira e o Natal (25), que cairá em uma segunda-feira.

Confira os feriados em 2017:

-1º de janeiro (domingo) – Confraternização Universal

-28 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval

-14 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

-16 de abril (domingo)- Páscoa

-21 de abril (sexta-feira) – Tiradentes

-1º de maio (segunda-feira) – Dia Mundial do Trabalho

-15 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

-24 de junho (sábado) – Aniversário da cidade

-7 de setembro (quinta-feira) – Independência do Brasil

-12 de outubro (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida

-2 de novembro (quinta-feira) – Finados

-15 de novembro (quarta-feira) – Proclamação da República

-8 de dezembro (sexta-feira) – Imaculada Conceição

-25 de dezembro (segunda-feira) – Natal