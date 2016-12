Noite de posses e lançamentos literários

Academia Caratinguense de Letras recebe dois novos membros e escritores anunciam novos títulos

CARATINGA – A noite da última quarta-feira (07), no auditório Celso Simões Caldeira do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), foi de muita festa e homenagens. Dois escritores, Águida Pereira Martins Silva de Almeida e Walber Gonçalves de Souza, foram empossados membros da Academia Caratinguense de Letras (ACL). Na ocasião, os acadêmicos prestaram também uma homenagem a um dos seus colegas: o Monsenhor Raul Motta de Oliveira, que completou 58 anos de sacerdócio.

Empossada recentemente também na Academia de Letras de Tófilo Otoni, a escritora Águida Pereira é autora de 10 obras literárias, foi co-autora de um livro de poemas e recebeu prêmios por algumas de suas criações. Natural de Caratinga, ela se formou em Ciências Contábeis e em Psicologia. “Eu comecei a escrever quando criança, sempre gostei. Poemas, mensagens, histórias infantis. Para mim, é uma grande alegria, a gente vai escrevendo e lançando livros, mas a partir do momento que temos esse reconhecimento, a vontade de escrever cresce mais”, ela declara.

Outro novo membro da ACL é Walber Gonçalves de Souza, professor do Centro Universitário de Caratinga e da Escola Professor Jairo Grossi. Walber escreve há 18 anos, é autor de mais de 200 artigos para jornais de Caratinga e outras localidades. “Depois de artigos, comecei a me aventurar por alguns livros, até que veio esse convite da Academia de Letras, como reconhecimento desse trabalho. Para mim, é um motivo de muita alegria, estou muito satisfeito. É um desafio muito grande, porque vivemos num país onde a leitura ainda precisa ser muito desenvolvida. Então, nós acadêmicos temos uma grande missão de promover a leitura, para que ela se torne cada vez mais do gosto da população brasileira”, manifesta.

LANÇAMENTO DE LIVROS

Na oportunidade, outros dois escritores, Pe. Ademilson Tadeu Quirino e Margarida Drumond de Assis, estiveram lançando suas últimas obras. Enriquecendo o acervo literário religioso de Caratinga, o Padre Ademilson lançou seu segundo livro, chamado “A Palavra de Deus na Liturgia: Proclamação, Escuta e Vivência”, que fala sobre a relação íntima entre o homem e a Bíblia.

Outra novidade foi a dupla de títulos de autoria da professora e jornalista Margarida Drumond de Assis, a biografia “Dom Lara: vida de amor, testemunho de caridade” e o ensaio teatral “Da página ao palco: estudo e transposição de linguagem de O espelho, de Machado de Assis”. Em 2017, Margarida completa 40 anos como escritora: são 16 livros no total, entre romances, ensaios e outros gêneros. E para finalizar a noite de prestígios, o Monsenhor Raul Motta de Oliveira recebeu homenagens por estar somando seus 58 anos de sacerdócio.

“É, de verdade, uma grande riqueza ver que mais um professor da nossa Fundação faz parte da Academia Caratinguense de Letras. Professor Walber é uma pessoa muito dedicada, foi muito merecido. É uma glória para cada um que está sendo empossado, nós parabenizamos e desejamos que continuem escrevendo muito. Sempre estamos fazendo essa parceria com a ACL, tornando possível o lançamento de mais livros. É bom para Caratinga, para todos nós”, defende o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva.

DOM LARA: VIDA DE AMOR, TESTEMUNHO DE CARIDADE

Da escritora Margarida Drumond de Assis, o livro é uma biografia do bispo Dom Lélis Lara, que faleceu na última quinta-feira (08). Margarida ainda pretende lançar o livro em outras cidades, passando pela terra natal do bispo até o distrito que recebe seu nome – Dom Lara. Ele estava internado na UTI do Hospital Metropolitano Unimed, em Coronel Fabriciano, com quadro infeccioso.

“Para falar dele, eu falei também da Diocese, porque ele foi bispo diocesano e redentorista. Foram 25 anos da vida dele dedicados à Diocese de Itabira – Cel. Fabriciano, que pertence à Arquidiocese de Mariana – MG. Falei também sobre o que é ser um redentorista, porque às vezes um padre ou um bispo se dedica à vida com segmento de um santo. É com uma vida de testemunho muito grande que ele nos deixa”, conta a autora.