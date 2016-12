58º aniversário de ordenação presbiteral de monsenhor Raul é marcado por homenagens

CARATINGA- Na última quarta-feira (7), o pároco emérito da Catedral de São João Batista e diretor do arquivo diocesano, monsenhor Raul Motta de Oliveira, completou 58 anos de ordenação presbiteral, comemorados por uma série de eventos. Pela manhã, ele recebeu amigos, padres e leigos, para a celebração da eucaristia na capela do Seminário Diocesano, onde reside. Após a celebração, aconteceu um café da manhã festivo.

Em sua página no Facebook, a leiga Sônia Alves, que participou da celebração e da partilha, demonstrou seu carinho ao aniversariante: “A Deus a nossa gratidão por esta dádiva que é a sua vida e o seu ministério, marcados pela alegria, pela humildade e acima de tudo, pela doação do seu coração ao serviço de Deus e dos irmãos”.

Na noite de quarta, a Academia Caratinguense de Letras, da qual é membro, durante a cerimônia de posse de seus novos membros e lançamento de livros, também homenageou monsenhor Raul pelo seu aniversário presbiteral. A homenagem contou com a organização da escritora caratinguense, Marilene Godinho.

Já na manhã do dia seguinte, na solenidade da Imaculada Conceição, o bispo diocesano Emanuel Messias de Oliveira presidiu a eucaristia na companhia de monsenhor Raul, na capela do Mosteiro das Monjas Concepcionistas. Dom Emanuel rendeu graças a Deus pela ordenação presbiteral de monsenhor Raul, e relembrou o 58º aniversário do dia em que ele celebrou sua primeira missa e seu “fecundo ministério”.

*Com informações do Portal da Diocese