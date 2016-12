CARATINGA- Na última segunda feira (5), aconteceu a reunião festiva do Lions Clube Caratinga Centro. O encontro teve por objetivo o encerramento do projeto “Visão do Futuro”, realizado na Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, com a entrega dos óculos aos alunos, que após diagnóstico oftalmológico, apresentaram problemas visuais.

O momento também foi de homenagens e premiação aos alunos que participaram do concurso de redação e cartaz, que tiveram como tema a paz. Diretores, professores e familiares participaram da comemoração.

Leões fazem confraternização natalina na Asadom

Momento de grande confraternização, alegria e prestação de serviço foi promovido pelo Lions Clube Caratinga Centro e Lions Clube Caratinga Itaúna, no último sábado (3), na Associação de Assistência aos Deficientes Mentais (Asadom).

A entidade assiste atualmente a 50 internos, com idade entre 19 e 60 anos. Eles foram presenteados e ainda receberam um almoço preparado pelos dois clubes de serviço. Toda a equipe de funcionários da instituição colaborou na organização das atividades.

A animação ficou a cargo de padre Gleidson e seu grupo, que além de levar uma benção especial a todos, promoveu um sarau com os internos.