Professor do UNEC é empossado membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni

Pró-Reitor e membro do conselho-diretor da instituição também são homenageados

TEÓFILO OTONI – A Fundação Educação de Caratinga (FUNEC), mantenedora do Centro Universitário de Caratinga, (UNEC), teve um de seus colaboradores, um membro do conselho-diretor e o pró-reitor de Administração da instituição homenageados num evento festivo na noite do último sábado (03). As homenagens foram em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, a cerca de 250km de Caratinga. A sessão solene das homenagens foi realizada na Academia de Letras

do município. Na ocasião, houve a posse do escritor Walber Gonçalves de Souza, como membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni.

Walber é professor da Escola Professor Jairo Grossi e do Centro Universitário de Caratinga, além de colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, e ficou extremamente feliz com a honra. “É com muita alegria que eu participo desse momento. Sinto-me honrado e agradecido por fazer parte de uma Academia de Letras. É um momento único para nós escritores. Uma honraria”, conclui Walber. Ele também representou o professor, escritor, pró-reitor de Administração do UNEC, diretor da UNEC TV e colunista do DIÁRIO, Eugênio Maria Gomes, na cerimônia.

Eugênio também recebeu homenagem, ele teve uma de suas crônicas premiada e recebeu a medalha Gonzaga de Carvalho, além do diploma pela participação no concurso, que reuniu participantes de todo o Brasil, honraria que o deixou gratificado. “É um momento especial na minha vida como escritor. É o reconhecimento do meu trabalho. Sou um cronista por natureza e dedico o prêmio aos meus leitores e admiradores. Ter a crônica premiada concorrendo com participantes de todo Brasil é um privilégio”, afirma Eugênio.

Humberto Luiz Salustiano Costa, jornalista responsável pela UNEC TV e membro do conselho-diretor da Fundação, também foi homenageado. Ele foi o responsável, há 50 anos, pela criação do Brasão e da Bandeira do município de Teófilo Otoni.