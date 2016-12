Prefeitura de Caratinga sorteia quatro motos do IPTU premiado 2016

CARATINGA – O prefeito de Caratinga, Marco Antônio Ferraz Junqueira, realizou nesta sexta-feira (9) a entrega de quatro motos zero quilômetro Honda CG125 Fan da promoção do “IPTU Premiado de 2016”. A promoção tem por objetivo incentivar o cidadão a estar em dia com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano.

Segundo o prefeito Marco Antônio, a cidade vive praticamente de IPTU. “É um dos impostos mais importantes arrecadados pelo município, pois a sua arrecadação age diretamente na vida dos contribuintes. É com esse recurso que podemos fazer obras de interesse dos munícipes sem que fiquemos esperando as emendas parlamentares. Com esta arrecadação conseguimos evoluir em obras e projetos que atendam a comunidade”, avalia o prefeito.

OS CONTEMPLADOS

Os contribuintes contemplados com as motos foram Maria Aparecida Custódio Silva, moradora da Rua João Pipote, no Bairro Santa Cruz; Alzira Marcelina de Assis, moradora da Rua Coronel Antônio Saturnino, Bairro Esperança; José Maria Garcia, morador da Rua Manoel Gonçalves de Castro, Bairro Esplanada e Isabelli Rodrigues Lima, também moradora da Rua Coronel Antônio Saturnino, Bairro Esperança. José Maria ficou muito feliz com o prêmio. “Fiquei muito feliz, pois além de estar em dia com as minhas obrigações com o meu município, tive a chance de concorrer e ganhar”, disse.

Isabelli contou sobre a satisfação de ter sido contemplada. “Esse IPTU é da casa dos meus avós Eni e Cabo Lima. Eles sempre cumpriram com as obrigações com o nosso município. E um dia minha avó me deu os cupons para que eu pudesse colocar o meu nome e com isso tive a felicidade em ser contemplada”.

IPTU PREMIADO 2016

Cláudio Paiva, superintendente de Tributação da Prefeitura, disse que o balanço foi positivo. “A ideia do IPTU é uma forma de incentivar os contribuintes a pagarem em dia o imposto. O incentivo de pagamento à vista ou parcelado, que esteja em dia, ajuda o município na arrecadação e na aplicação em obras e projetos que atendam a comunidade”, destacou Cláudio.

A Campanha do IPTU Premiado de 2016 está sorteando quatro motos e um carro. O próximo sorteio será do carro zero quilometro e acontece no dia 22 de dezembro. Ainda há tempo para quem queira concorrer ao prêmio. É só apresentar o comprovante de pagamento do IPTU na Central de Atendimento ao Cidadão, na prefeitura municipal.