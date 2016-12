Menores apreendidos por tráfico no Nossa Senhora Aparecida e no Dário Grossi

CARATINGA – Na noite desta sexta-feira (9), a Polícia Militar apreendeu menores envolvidos com o tráfico de drogas nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Dário Grossi. Durante as ocorrências, os militares recolheram 40 pinos com cocaína.

NOSSA SENHORA APARECIDA

Por volta das 18h30 de sexta-feira, os militares faziam patrulhamento quando foram informados que uma adolescente, 15 anos, estaria comercializando drogas na Rua Sebastiana Maria de Jesus, Bairro Nossa Senhora Aparecida. Os policiais foram ao local e a menor entrou em sua casa. Após diálogo, os militares foram autorizados a entrar no imóvel e, após vistoria, apreenderam treze pinos com cocaína, que foram encontrados dentro da gaveta da cômoda, e 100 reais, dividido em cédulas de diversos valores.

A menor disse vendia cada pino por 20 reais. Ela foi apreendida e levada para Delegacia de Polícia Civil.

BAIRRO DÁRIO GROSSI

Durante patrulhamento pela Rua Antônia Maria Rezende Fernandes, Bairro Dário Grossi, os militares avistaram um menor, 15, perto de um veículo, dando a entender que algo ilícito estaria ocorrendo. Os militares fizeram abordagem e encontraram dois pinos com cocaína na mão esquerda do adolescente. Durante as buscas, outros 22 pinos com a mesma droga foram localizados dentro de uma bolsa, que estava em cima do para-choque traseiro do veículo.

Ao vistoriar o celular do adolescente, no aplicativo WhatsApp, foram vistas troca de mensagens referentes ao tráfico de drogas.

O menor disse que cada pino estava sendo vendido pelo valor de R$ 20. Ele foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.