PM prende acusado de assaltar joalheria em Inhapim

INHAPIM – Rafael Gomes Lopes, 28 anos, que reside no Bairro Bom Jardim, em Ipatinga, foi preso na tarde desta sexta-feira (9) acusado de assaltar uma relojoaria localizada na Rua Osvaldo Silva Araújo, no Centro de Inhapim. Ele também é suspeito de ter roubado uma moto para usar no cometimento do assalto, além de render uma motorista logo após assaltar a relojoaria.

Conforme levantamentos feitos pela Polícia Militar, por volta das 17h desta sexta-feira (9) houve um roubo à mão armada no distrito de Taruaçu, que pertence a Tarumirim e dois bandidos levaram a moto Honda NXR 150 Bros, placa HNJ 2485. Em virtude deste crime, os policiais montaram cerco e bloqueio.

Por volta das 17h40, um assalto foi registrado na Relojoaria Araújo, no centro de Inhapim. Onde aqueles que roubaram a moto, entraram armados com revólveres no estabelecimento e já foram perguntando onde estavam cofre e ouro. Eles apontaram as armas e determinaram que as vítimas se deitassem ao chão, foram até a vitrine roubaram 201 anéis; quatro pares de brinco; cinco cordões; três pingentes; dez relógios de pulso; R$ 20 e dois telefones celulares. Após o roubo, os autores fugiram pela BR-116.

Durante a fuga, os autores sofreram uma queda na região do córrego do Cachoeirão. Rafael pediu ajuda a uma motorista que passava pelo local. Assim que a mulher foi atender, os bandidos entraram no Celta, anunciaram outro assalto e falaram que ela teria que correr, pois a polícia estava atrás deles.

Quando chegaram próximo a cidade de Dom Cavati, os autores mandaram que a motorista entrasse em uma estrada vicinal que dá acesso ao córrego alto do Regino. Mas devido as condições da estrada, o Celta ficou preso no barro e os bandidos fugiram a pé.

Durante a tentativa de fuga, Rafael e o comparsa viram uma viatura da PM e efetuaram um disparo. No entanto os militares atiraram em legítima defesa e os autores fugiram. Não houve vítimas nessa troca de tiros e Rafael acabou se rendendo e entregando um revólver aos policiais. Já o outro suspeito, identificado como ‘Roberto’ e também morador de Ipatinga, se embrenhou num matagal e não tinha sido detido até o final dessa edição.

De acordo com a PM, Rafael disse que planejou o crime logo na manhã desta sexta-feira, e acompanhado do comparsa, esperou o momento certo para agir. Ele admitiu ainda que roubou a moto na zona rural de Tarumirim.

Rafael foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a PM, Rafael tem passagens por roubo, porte ilegal de arma e homicídio. Ele também é acusado de ser autor de um roubo ocorrido no mês de novembro em Ubaporanga, quando uma mercearia e uma residência foram assaltadas e quase sete mil reais acabaram levados pelos autores. Uma das vítima foi chamada e reconheceu Rafael.

Os produtos roubados na relojoaria foram recuperados pela PM.