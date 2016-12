Cantata de Natal da Escola Princesa Isabel

Pelo 13º ano consecutivo, as vozes do Coral Mariana Azevedo Leitão nos brindou no último domingo (4) com um espetáculo musical: a Cantata de Natal da Escola Estadual Princesa Isabel.

O evento, que neste ano teve como tema “Seja bem-vindo o Natal”, foi preparado com muito carinho e entusiasmo pelos funcionários da escola, teve o apoio da rede Doctum de ensino e a brilhante apresentação foi regida pela maestrina Heloisa Kennia.

O objetivo do evento é resgatar os valores do verdadeiro sentido do Natal: a amizade, o companheirismo, o amor e a boa conduta. Nesse sentido, a professora Margarida Morais de Moura, diretora da escola, afirmou que: “A cantata de Natal, fala muito do que acreditamos: a escola como um lugar da formação da cidadania, do conhecimento científico e da difusão da cultura. Dentro desse contexto, nada melhor que a música para ensinar os caminhos da cidadania, aplicar a ciência e encher de cultura nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos.”

Com um clima de amor e união, a escola, a rede Doctum de ensino e a comunidade escolar, se orgulham de, através das vozes dos alunos, terem realizado um evento tão especial para desejar boas-vindas ao Natal!