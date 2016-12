Turmas de História, Geografia e Pedagogia vão a Ouro Preto em trabalho de campo

DA REDAÇÃO – Nos dias 26 e 27 de novembro, alunos das licenciaturas em História, Geografia e Pedagogia participaram de um trabalho de campo pelas cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, sob orientação dos professores Nelson de Sena Filho e Sebastião Ricardo Machado Meireles. O percurso da viagem incluiu visitas aos Museus da Inconfidência e de Mineralogia, às Igrejas do Carmo, São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Rosário, além de conhecerem o Museu Casa dos Contos acompanhados de guia turístico, que contou sobre suas particularidades e história de vida.

A Casa dos Contos foi construída em 1782 e hoje abriga um rico acervo de pedras e objetos utilizados durante os tempos da exploração de minerais. Segundo o professor Sebastião Ricardo Machado Meireles, o objetivo principal da viagem foi proporcionar aos alunos um contato extraclasse com parte da História do Brasil, em particular o período denominado Ciclo do Ouro. “Num primeiro momento foi realizada uma análise geográfica da região e uma explicação sobre o quadrilátero ferrífero, característica importante para que a região se tornasse polo aurífero no período colonial”, ele conta. Ao longo da viagem, os alunos tiveram a oportunidade de viver e aprender detalhes da arquitetura, da arte, da gastronomia e da cultura local.

Na cidade de Mariana, primeira capital de Minas Gerais, os alunos puderam visitar Praça Minas Gerais, composta pela Igreja de São Francisco de Assis, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Casa da Câmara e Cadeia e o Pelourinho. E para fechar o fim de semana, as turmas conheceram a Catedral Sé, construída no século XVIII e restaurada este ano. Seu nome completo é Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção e é sede da Arquidiocese de Mariana.