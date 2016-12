Alunos da Escola Jairo Grossi participam do ‘Soletrando’

Projeto visa trabalhar a ortografia de forma lúdica e integrativa entre as turmas de 4º ano

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi encerrou sua primeira edição do projeto “Soletrando”, uma iniciativa das turmas do 4º ano do Ensino Fundamental que vem sendo desenvolvida desde o início de 2016. A novidade começou como uma brincadeira e agora já faz parte da programação anual. O Soletrando estimula o aprendizado e reforça a alfabetização de forma lúdica, as crianças aprendem ainda a competir entre si e a torcer pelos colegas.

O concurso funciona da seguinte maneira: os alunos têm que soletrar palavras sorteadas pela professora – todas são tiradas do próprio material didático da Escola – citando, inclusive, os acentos e cedilha das palavras, se houver; quando o candidato soletra incorretamente, é eliminado da prova. Assim, o grupo vai diminuindo até que um ou dois alunos por turma restem. Foram cinco alunos no total a disputarem a premiação: um troféu para o primeiro colocado e medalhas de ouro, prata e bronze.

“O Soletrando nasceu quando fui trabalhar com a apostila e vi que havia muita ortografia, então pensei: como trabalhar ortografia de forma prazerosa? Reuni as palavras e fui fazendo as competições. Esse projeto surgiu para desenvolver a aprendizagem da criança na ortografia, na produção de texto, na construção do conhecimento para depois ser um agente ativo na sociedade. É o prazer junto com a vontade de aprender”, descreve a professora de Língua Portuguesa, Marilda de Oliveira.

A vencedora foi a estudante Luana Correa de Paula, 10 anos. A mãe de Luana, Simone Camila Correa de Paula, que acompanhou de perto e presenciou a competição final, acredita que o Soletrando seja muito além de um trabalho escolar, mas prepara as crianças para a vida, ensinando a competição, o respeito e a solidariedade. “Vale a pena, porque além de ampliar o vocabulário, trabalha também a autoestima, a confiança das crianças”, ela conta. Além das premiações da Escola, Luana também ganhou flores da mãe e muito carinho dos colegas de turma.