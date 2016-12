Suspeito de homicídios em Caratinga é preso após assalto na cidade de Periquito

DA REDAÇÃO – Wallace Gonçalves de Freitas foi preso na tarde desta quarta-feira (7) após cometer um assalto contra a agência dos Correios de Periquito, cidade que fica às margens da BR-381, entre Ipatinga e Governador Valadares. Um menor também foi apreendido pela Polícia Militar. Wallace é suspeito de ter participado de três homicídios em Caratinga.

O ASSALTO

Wallace e o adolescente entraram na agência e anunciaram o assalto, exigindo o dinheiro que estava no caixa. Quando eles deixavam o local, uma viatura da PM chegou, então os autores renderam uma mulher e uma criança. As reféns foram levadas até uma rua nas proximidades da agência, quando foram liberadas. Em seguida, a dupla rendeu um motorista e o obrigou a fugir pela BR-381.

A PM montou cerco e bloqueio na região de Baguari, distrito de Governador Valadares. O carro onde estavam Wallace e o menor bateu contra uma viatura e eles acabaram detidos.

FORAGIDO DA JUSTIÇA

Wallace era considerado foragido da justiça. Contra ele haviam mandados de prisão em aberto, já que ele é acusado de participar de homicídios em Caratinga.

De acordo com investigações da Polícia Civil, na manhã do sábado (14 de maio de 2016), Wallace estava entre as pessoas que mataram Romário Ferreira de Paiva, 24. O crime aconteceu quando a vítima deixava o presídio de Caratinga, onde cumpria pena em regime de albergue. Romário foi alvejado diversas vezes.

A PC também averiguou que Wallace participou de um duplo homicídio ocorrido na madrugada do dia 23 de julho de 2016 (sábado). Este crime aconteceu no bar ‘Ponto dos Caminhoneiros’, bar localizado na Avenida João Caetano do Nascimento, Bairro Limoeiro. Na ocasião, Cleber Pereira da Silva, 33, e Arilson Gonçalves de Moura, 45, foram mortos.

Conforme as investigações da PC, houve uma confusão envolvendo a mãe de Wallace, Danuza Antunes Gonçalves, que estava acompanhada de Carlos Fernando de Assis. Uma testemunha disse que um homem teria elogiado a maneira que o casal dançava. Ainda segundo a testemunha, Danuza ficou insatisfeita com o elogio, pois entendeu que o comentário fez certa ironia com Carlos, e tentou agredir o homem, sendo ajudada pelo seu parceiro. De acordo com a testemunha, Cleber apartou a briga e retirou do local a pessoa que estava sendo agredida.

Após a briga ser contida, o casal foi embora. Instantes depois, voltou acompanhado de Dario Arthur Gonçalves (que é irmão de Danuza) e de Wallace, que estavam em duas motos. Conforme a testemunha, um desses homens, que estava armado, desferiu um tiro no peito e outro no ouvido esquerdo de Cléber. Em seguida, os autores correram atrás de Arilson e efetuaram vários disparos, que acertaram o punho direito, ombro esquerdo, face, coxa direita e as costas da vítima. Cleber morreu no local, já Arilson chegou a ser levado para o bloco cirúrgico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas faleceu no início da noite de sábado (23/7).

Após os crimes, os autores fugiram pela MG-329, sentido Bom Jesus do Galho. Nos estabelecimentos próximos existem câmeras de monitoramento que registraram toda a confusão.

Em novembro, a Polícia Civil prendeu Danuza, Carlos e Dario. Wallace era o único acusado que ainda estava foragido, mas acabou detido após esse assalto em Periquito.