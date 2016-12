Feriado trágico na BR-116: dois mortos e quatro feridos em Inhapim

INHAPIM – O feriado desta quinta-feira (8) foi trágico na BR-116, trecho que corta o município de Inhapim. A colisão entre dois veículos deixou dois mortos e quatro feridos. O socorro às vítimas foi feito pelos bombeiros militares de Caratinga e os bombeiros comunitários de Ubaporanga.

O acidente envolveu um Corsa, placas de São Paulo, e uma Hilux, placas de Inhapim. No Corsa viajavam quatro pessoas. O motorista José Gonçalves dos

Santos, 44 anos, e uma mulher morreram no local, enquanto Keila Belarmina dos Santos, 18, e Alan da Silva Ferreira, 26, foram socorridos e levados ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM), em Caratinga. Os ocupantes da caminhonete Hilux, o motorista Enilton Peixoto do Carmo e seu filho de nove anos, também foram levados ao PAM, mas por uma ambulância da cidade de Inhapim.

A primeira hipótese levantada é que o Corsa teria invadido a contramão. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. A identidade da mulher que morreu no acidente não tinha sido revelada até o final dessa edição. O cadáver se encontrava no Instituto Médico-Legal (IML) em Caratinga.