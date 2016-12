14 pinos com cocaína apreendidos no Salatiel

CARATINGA – Na noite desta quinta-feira (8), a Polícia Militar apreendeu 14 pinos com cocaína. Eliezer Alves de Oliveira Neto, 19 anos, foi detido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A Polícia Militar foi informada que um jovem identificado por ‘Netinho’ e que trabalha como segurança numa boate localizada à Avenida Presidente Tancredo Neves, Bairro Zacarias, estaria de posse de uma arma e que teria ameaçado de morte um dos frequentadores do estabelecimento.

Os militares foram até a boate e abordaram Eliezer, conhecido também por ‘Netinho’. A proprietária do imóvel autorizou a entrada dos policiais e eles foram até o quarto utilizado pelo suspeito. Durante buscas, os militares encontraram, debaixo de uma das gavetas do guarda-roupa, uma sacola plástica contendo 14 pinos com cocaína.

Eliezer ‘Netinho’ foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.