Taxista é assaltado e ladrão foge com R$ 160

CARATINGA – Um taxista, 34 anos, foi assaltado na noite desta quarta-feira (7). O bandido fugiu levando 160 reais que foram tomados da vítima.

A vítima disse que foi acionado para fazer uma ‘corrida’ da Praça Getúlio Vargas, no Centro de Caratinga, até a Rua João Pipote, no Bairro Santa Cruz. Ainda de acordo com a vítima, o indivíduo que solicitou o serviço é magro, baixo, pele branca, tem tatuagem grande no braço esquerdo onde está escrito um nome, cabelos cacheados e usava camisa da seleção argentina de futebol e bermuda camuflada.

Ao chegar à Rua João Pipote, próximo a escadaria que dá acesso a Rua Itanhomi, o bandido encostou uma faca tipo peixeira na barriga do taxista, tomou os 160 reais, desceu do carro e fugiu.

A vítima acrescentou que quando o indivíduo entrou no táxi disse que era para sair ‘vazado’ porque ele era preso albergado e não estava se apresentando no presídio de Caratinga.

O autor não tinha sido detido até o final dessa edição