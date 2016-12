Pró-reitor do UNEC é homenageado com “Troféu Destaque Caratinga 2016”

CARATINGA – O espaço de festas do condomínio Alphaville, ao lado do Campus II do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), foi palco de um evento requintado na noite de sábado (03). Foram homenageadas dez personalidades que possuem atuação notável em sua área profissional na cidade. Elas receberam o prêmio ‘Destaque Caratinga 2016’. A iniciativa foi de uma comissão, coordenada por Eduardo Oliveira Costa, criada para eleger as personalidades do ano. “Temos a felicidade de ter pessoas tão boas, que contribuem com a nossa sociedade. Elas nos renovam as esperanças a cada dia. Esperança de um mundo melhor para os nossos filhos e de filhos melhores para o nosso mundo”, afirma Eduardo.

Cada um dos homenageados presentes ou que enviaram representantes recebeu o troféu das mãos dos organizadores e convidados, e usou da palavra para fazer agradecimentos. “Divido a homenagem aos funcionários e associados que são os verdadeiros responsáveis por nosso sucesso. A honraria é para eles, que são quem nos trouxe até aqui”, disse o homenageado Ary Soares, presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC).

Já o advogado Mauro Bomfim, especialista em Direito Eleitoral, foi além. Em seu agradecimento, ele falou da honra de receber o prêmio e citou outras personalidades de destaque. “Costumo dizer que Caratinga é aquela terra em que João Caetano do Nascimento traçou, Monsenhor Rocha abençoou, Estael Abelha glorificou e o talento de seus artistas imortalizou. No traço de Ziraldo (cartunista), na voz inigualável de Agnaldo Timóteo (cantor) e pelo impecável biógrafo Rui Castro. É sempre bom voltar à terra. Local de muito significado, tradição e que nós amamos”, concluiu.

O pró-reitor de Administração do UNEC, professor Eugênio Maria Gomes, que também é diretor-geral da UNEC TV e colunista no DIÁRIO DE CARATINGA, também foi um dos homenageados. Mesmo ausente, devido a um compromisso anteriormente agendado, ele se fez representado e não conseguiu esconder a satisfação pela homenagem. “Eu fiquei muito feliz. Senti-me honrado, na condição de professor, escritor e diretor da UNEC TV. Não pude comparecer, mas fui muito bem representado pelo jornalista Leo Baião. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer à comissão que me elegeu e ao organizador Eduardo de Oliveira Costa pela lembrança do meu nome. Dedico o prêmio aos meus alunos, leitores e à equipe UNEC TV”, disse. O clima festivo foi regado pela boa música do cantor Sérgio Mooga, o que tornou a noite ainda mais agradável.