Irmão são detidos suspeitos de roubarem carro

No desenrolar da ocorrência, a PM apreendeu tabletes de maconha

CARATINGA – Em plena luz do dia, três assaltantes sem temor algum renderam um homem que estava no Fiat Uno, placas de São Paulo, quando passava pela MG-329, estrada de acesso a Bom Jesus do Galho. O crime aconteceu na tarde de ontem, próximo à entrada do Bairro Santo Antônio.

Segundo o aspirante Julierme, que esteve à frente da ocorrência, três homens armados entraram no meio da pista, roubaram o carro, um celular e R$ 600,00 da vítima e retornaram sentido ao Bairro Santo Antônio.

As equipes da Polícia Militar iniciaram os rastreamentos e no “Morro da Antena”, próximo a um campo de futebol, encontraram o carro abandonado. Tendo conhecimento das características dos autores, dois deles, que são irmãos, foram localizados na Rua Radialista Nailton Gomes, na Comunidade Santa Isabel.

Durante as buscas na casa do menor de 16 anos e de seu irmão, Jhone Leandro Barbosa, 21, dentro de uma mochila, os militares encontraram 12 tabletes grandes de maconha, que estavam enrolados em uma blusa de cor rosa. Jhone negou a propriedade da droga e o irmão, que é menor, assumiu a posse do entorpecente.

Até o final dessa edição, o terceiro suspeito não tinha sido localizado, como também não foram recuperados o dinheiro e o celular.