Colisão fatal na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

Um motociclista morreu no acidente

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde de ontem ocorreu um acidente na BR-116, na entrada para o Córrego Barra Alegre, trecho que corta o município de Santa Bárbara do Leste. A colisão envolveu duas motos e resultou numa vítima fatal. O motociclista Edson da Costa, 45 anos, faleceu devido ao forte impacto.

Os bombeiros militares foram acionados, mas devido à localização, avisaram aos bombeiros Anjos do Resgate de Santa Bárbara do Leste, que chegando ao local depararam com as duas motos caídas no acostamento. Edson estava estirado ao chão. Os bombeiros fizeram os procedimentos emergenciais, mas não foi possível reanimá-lo. As outras vítimas Sebastião Gomes do Nascimento e Lorraine Cristina, respectivamente pai e filha, estavam em estado de choque e sofreram escoriações. Elas foram levadas ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM) por uma ambulância da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando Edson seguia sentido Santa Bárbara do Leste, enquanto Sebastião fazia conversão na pista e seguia sentido Santa Rita de Minas.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Um laudo pericial irá apontar as causas do acidente.