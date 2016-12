PAINEL 08-12-2016

Inauguração do Fórum

Foi uma bonita festa a inauguração das instalações do Fórum de Caratinga. Com a presença ilustre do governador de Minas, Fernando Pimentel, do presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes e do desembargador Geraldo Augusto de Almeida, primeiro vice-presidente do TJMG, que esteve representando o presidente Herbert Carneiro, Caratinga viveu um momento histórico na sua vida quase que bicentenária. Quem esteve lá presenciou a majestosa festa.

Rapidez

O que se pode falar do Novo Fórum não é apenas sua grandeza estrutural, acessibilidade, presença de lideranças políticas e judiciárias, mas a rapidez com que foi concretizada a obra. Em 11 de abril de 2014, desembargadores e políticos estiveram reunidos para lançar a pedra fundamental e após dois anos e oito meses a obra já está inaugurada. Realmente tem coisas no país que surpreendem para melhor e essa obra em Caratinga é uma delas. Parabéns.

Adalclever Lopes

O presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes demonstrou grande alegria ao ver a magnífica obra, fruto de seu pedido e articulação junto ao judiciário mineiro. Caratinga volta a viver momento de grandes obras.

Marco Antônio Junqueira

Quem também foi muito cumprimentado foi o prefeito de Caratinga Marco Antônio Junqueira. Ele teve o privilégio de uma obra desta grandeza ter sido inaugurada justamente em seu mandato e em plena crise do setor público. Uma coisa é certa: o prefeito saiu na foto histórica da inauguração e sua equipe toda estava lá prestigiando o evento.

Dr. Consuelo

O diretor do foro, Dr. Consuelo, era puro contentamento com a inauguração da nova sede do Poder Judiciário em Caratinga. Como bom anfitrião, ele recebeu os convidados com muita elegância e solicito para o registro histórico da inauguração do novo fórum. Uma coisa é certa: Dr. Consuelo sabe que esse momento vivido no dia 7 de dezembro de 2016 será eternizado na história de nossa Santa Terrinha.

Mauro Lopes

Mais uma vez o deputado Mauro Lopes foi o mais cercado pelos admiradores caratinguenses. Por onde ele passava, deixava um abraço e uma palavra de cordialidade. Mauro Lopes é, sem dúvida, um político do povo.

Novos prefeitos

Vários prefeitos recém-eleitos estiveram na inauguração do Novo Fórum e cumprimentaram o deputado Mauro Lopes, o presidente do legislativo Adalclever Lopes e bispo Emanuel. Na foto, Vilma (Santa Bárbara do Leste), Mário (Vargem Alegre), João do Jesus (São Sebastião do Anta), Artur Marqueolli (Pingo D’água), Edimilson Lopes de Piedade (São João do Oriente).

Saborear e ouvir

Como foi gostoso saborear e ouvir a nossa banda centenária Santa Cecília. Há muito não se ouvia um dobrado na cidade. Uma ótima ideia do diretor do foro Dr. Consuelo em prestigiar nossa gloriosa banda. Ela brilhou o evento e mostrou para autoridades presentes da capital mineira, em especial ao governador Fernando Pimentel, a valorosa banda que possuímos, fruto de muita competência e dedicação de nossos jovens músicos. Parabéns. Foi lindo, diga-se de passagem.

Homenagem

Justa homenagem realizada ao Desembargador Salatiel de Resende Fernandes Neto, que recebeu o nome da Salão do Júri. Dr. Salatiel foi o primeiro caratinguense a estar no maior cargo do judiciário mineiro.

Destaques do Ano

Pelo nono ano seguido, o DIÁRIO divulga os destaques do ano e para acompanhar a tradição começamos pela categoria ‘Empresário’, onde acompanhamos a Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) que indicou Glauco Vinícius, leia-se Britador São Geraldo. Ele, que é da segunda geração de empresários na família, demonstra muita garra e dinamismo no setor empresarial, colocando o Britador na vanguarda do setor como uma das maiores prestadores de serviço da cidade. Como os empresários escolheram, o DIÁRIO acompanha está feliz escolha.

Destaque da Polícia Civil

Nos últimos dois anos o DIÁRIO vem escolhendo detetives com destaques da Polícia Civil. Em 2014 foi Weslei Adriano e no ano passado o escolhido foi Márcio Bernardo Pacheco. Em 2016, o DIÁRIO muda o vento das homenagens e nomeia o belíssimo trabalho de um dos grandes delegados de polícia que passa na região de Caratinga. O destaque na Polícia Civil vai para o delegado Almir Lugon.

Destaque da Polícia Civil II

Almir Lugon, da delegacia de Furtos e Roubos, atua com muito profissionalismo e se destaca na solução de crimes, sempre prendendo os autores, recuperando os bens das vítimas, contribuindo com a segurança da população. Recentemente o delegado esteve no Rio de Janeiro onde realizou a prisão de um homem que havia cometido um roubo em Caratinga e era foragido da justiça. Além de delegado, Almir é também professor do curso de Direito da Doctum, passando as experiência aos jovens de Caratinga e região. Parabéns a Policia Civil por mais este talento em Caratinga, parabéns ao delegado que fez a diferença em 2016.

Destaque da Polícia Militar

Em 2015, o destaque da Polícia Militar foi o sargento Roberto Miguel Júnior, que comanda a PM de Santa Rita de Minas. Em 2016, o destaque do DIÁRIO vem da cidade vizinha de Inhapim e é o sargento Márcio Eduardo Amorim, lotado atualmente na 288°CIA.

Destaque da Policia Militar II

Ele iniciou na corporação de Tiradentes em 1996, trabalhou em nas cidades de Itabira, Caratinga, Piedade de Caratinga e agora em Inhapim. Em 2003, fez o curso para sargento, retornando para Inhapim em agosto de 2015, onde vem sendo notabilizando no combate ao tráfico de drogas e no trabalho comunitário feito pela PM. Dentre as condecorações, destaca-se a Medalha Alferes Tiradentes (maior comenda da PMMG) recebida em 9 de julho de 2011. Parabéns a Polícia Militar por mais este destaque, parabéns a corporação em Inhapim e parabéns sargento Márcio Eduardo Amorim.