Professora do UNEC representará Caratinga no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO-4)

DA REDAÇÃO – A fisioterapeuta, professora e coordenadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), Juliana Carvalho, foi chamada a fazer parte do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do estado de Minas Gerais (CREFITO-4), a convite do presidente da organização, professor Anderson Luís Coelho – de Belo Horizonte. Ela foi nomeada como delegada, para representar os profissionais da classe que atuam em Caratinga.

A cerimônia de posse aconteceu na capital mineira, na segunda-feira (27/11), durante o 4º Encontro de Delegados de Representação Política do CREFITO-4. Segundo Juliana, a nomeação de delegados tem como objetivo aproximar cidades mineiras mais distantes da sede do Conselho, facilitando articulações e a implementação das ações propostas pela gestão vigente.

“Para 2017, o Conselho já tem atividades planejadas, voltadas para uma aproximação com os profissionais de todo o Estado, que nós chamamos de ‘CREFITO pelo Estado’, em que são realizados alguns cursos de capacitação profissional de acordo com a demanda de cada região. O delegado, então, tem a função de levantar na região onde ele atua quais são as necessidades principais, de forma que o CREFITO possa atender à demanda específica daquele local. Além de outras propostas que são desenvolvidas ao longo do ano, na sede em Belo Horizonte e abertas a profissionais de todo o estado de Minas”, Juliana explica.

Juliana Carvalho se formou no ano de 2002 e está à frente da coordenação do curso de Fisioterapia no UNEC desde 2007. É especializada em Reabilitação Cardíaca, Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva Adulta e Neonatal, e atualmente é aluna do doutorado. Ela acredita que sua nomeação também pode ajudar na aproximação entre os acadêmicos de Fisioterapia e a atuação do Conselho. “É uma forma de eles vivenciarem o contexto político e profissional da classe, as necessidades da profissão, as dificuldades, as potencialidades, de uma maneira mais ampla do que somente no ambiente universitário”, afirma.

O CREFITO reúne fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de todo o país. A região mineira corresponde à 4ª regional, por isso o Conselho recebe o nome de CREFITO-4. Ele garante os direitos e fiscaliza a atuação dos profissionais, além de lutar pela ética e pelo reconhecimento da classe. “Eu me sinto lisonjeada, fico feliz em poder representar minha classe, fico também com a responsabilidade de fazer um bom trabalho diante dos profissionais de Caratinga, pelos quais tenho grande apreço”, ela considera.