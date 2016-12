SENAR E UNEC capacitam universitários para recuperação de áreas degradadas

DA REDAÇÃO – Na última quarta-feira (30/11), os alunos de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) participaram do curso de Recuperação de Áreas Degradadas, numa parceria entre a instituição e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Quem ministrou foi o instrutor José Maurício Lopes Pinto, de Viçosa, especialista em nascentes, áreas degradadas, incêndios florestais e viveiros. Ele destacou a importância do reflorestamento com mudas nativas para revitalizar áreas que, anteriormente, serviram de pastagem ou sofreram processos erosivos.

“Nós tentamos aproximar o máximo o terreno do que ele era antes da degradação, plantando espécies nativas da região, com plantios em curva de nível, para retermos melhor a água no solo e não causar erosão no futuro. Essa água vai infiltrar no solo e chegar até o lençol freático. Com essa infiltração, ela vai correndo pela propriedade. Onde não existem espécies nativas, onde o solo é limpo sem proteção vegetativa, as águas da chuva batem e escorrem, não há penetração”, explica o instrutor José Maurício.

O professor coordenador de Ciências Biológicas do UNEC, Ronny Francisco de Souza, afirma que a realização do curso nessa época é estratégica, diante da chegada do Verão e, portanto, das chuvas também. “Estamos entrando num período chuvoso. E as chuvas são de muita importância, porque se fizermos o plantio num período de seca, essas plantas vão passar por um estresse hídrico muito grande. Teríamos o trabalho de ir aguando sempre. Agora já vamos acompanhar o próprio período da natureza, essas plantas vão crescer de maneira natural, como sucesso e sem riscos de perda do trabalho realizado”, afirma.

Além do aprendizado e da capacitação na formação acadêmica dos alunos, o curso também poderá ser transmitido para amigos e familiares. “Pode me ajudar a orientar as pessoas para uma recuperação correta das suas áreas. Eu, por exemplo, moro em área rural e estou com um projeto para recuperar a área degradada de um topo de morro. Então, esse curso vai me favorecer com um aprendizado para minha casa e para meus vizinhos, posso conversar com eles e disseminar isso nas regiões”, conta a estudante Elen Lorraine Gomes Mendes.