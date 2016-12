Mercearia assaltada em Pingo D’água

DA REDAÇÃO – Na manhã de segunda-feira (5), uma mercearia localizada na Rua Terezinha Luna da Silva, Bairro Sacramento, Pingo D’Água, foi assaltada. Os autores fugiram levando cerca de 300 reais.

A Polícia Militar foi acionada e as vítimas disseram que dois indivíduos entraram no estabelecimento e disseram estarem armados, porém não chegaram a exibir os revólveres. Um dos bandidos exigiu o celular de uma das vítimas e também pegou o dinheiro que estava no caixa. Após o crime, eles saíram a pé e embarcaram num ônibus em direção a cidade de Coronel Fabriciano.

Um dos autores foi recolhido pelas vítimas, uma guarnição da PM chegou a ir até a casa desse indivíduo, que reside em Coronel Fabriciano, porém ele não tinha sido encontrado até o final dessa edição.