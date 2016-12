Quinta-feira é feriado em Caratinga

Dia de Imaculada Conceição é celebrado pelos católicos

CARATINGA– De acordo com a Lei Municipal nº 2.821/2004, de 07/04/2004, Lei 2917/2005 e decreto do Executivo, que dispõe sobre os feriados nacionais, religiosos e municipais, para o ano de 2016; nesta quinta-feira (8), dia de Imaculada Conceição, é feriado em Caratinga. Todas as repartições públicas e bancos estarão fechados.

As agências e os postos de atendimento da Cemig em Caratinga também não funcionarão. Os consumidores têm como alternativa a Agência Virtual,

disponível na home do Portal Cemig. Pelo celular, também é possível, pelo Cemig Torpedo, comunicar falta de energia, consultar última fatura vencida não paga ou enviar leitura com mensagens de texto (SMS) para o número 29810. O serviço é gratuito.

A Cemig também oferece serviços aos clientes via Facebook: Cemig – Autoatendimento. Esse aplicativo permite ao usuário solicitar segunda via de contas, visualizar históricos de faturamento e de atendimento, informar leitura de medidores e localizar agências de atendimento. Por meio do aplicativo para smartphones (Android e IOS), o cliente também pode solicitar diversos serviços.

No entanto, o comércio está em plena temporada de Natal e funcionará normalmente. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga já divulgou o horário especial de atendimento em alguns dias específicos, antecedendo o último feriado do ano, 25 de dezembro, o Natal. Na quinta-feira, os estabelecimentos comerciais ficam abertos de 9h às 19h. Os demais horários são: segunda-feira (19), de 9h às 20h; terça-feira (20) a sexta-feira (23), de 9h às 21h e no sábado (24), de 9h às 20h.

A DATA

Padre Gleidson Forte explica o que o dia 8 de dezembro, “Dia de Imaculada Conceição”, representa para os católicos. Ele se baseia em Lucas 1,26-38: ‘E o nome da virgem era Maria. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Maria, então, disse: Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra’.

A pedido do DIÁRIO, ele fez uma reflexão sobre a data, que segue na íntegra:

Porque celebramos a Imaculada Conceição de Maria?

“Porque a virgindade de Maria não significa apenas uma condição corporal da sua sexualidade. É superficial indagar a sua virgindade tão-somente por uma questão anatômica. A jovem de Nazaré é considerada virgem porque se entregou por inteira à vontade de Deus. Sua pureza está na sua resposta corajosa e incondicional de ser toda de Deus, na sua disponibilidade de renunciar os seus projetos e interesses pessoais para acolher o projeto Divino.

Porque Maria é um sinal de acesso para um novo tempo! Se os primeiros humanos, simbolizados em Adão e Eva, não souberam ouvir e agir conforme a orientação de Deus, então, em Maria, encontramos uma nova humanidade que venceu o egoísmo e o orgulho para gerar uma nova criação obediente à Palavra do Senhor.

Porque ela respondeu ao chamado de dar à luz Jesus Cristo. E Ela deu à luz a Luz! Maria ofereceu seu Filho para iluminar a todos de salvação. Eis sua missão: gerar, mas também dar Jesus! O diálogo entre o anjo e Maria esclarece que Jesus não será exclusivamente Filho dela. Ele é o Filho de Deus, o Altíssimo, e por isso também é o próprio Deus, o Deus conosco! O Filho de Maria é um Deus de todos.

Porque Maria também é a nossa mãe. Ela se reconhece como a serva que faz a vontade de Deus. O sim de Maria é um serviço não somente a Deus, mas para o mundo. Ao responder sim à vontade de Deus Ela está dizendo um sim fiel para cada um de nós, seus filhos.

Porque ela é uma admirável inspiradora vocacional. A resposta positiva de Maria revela uma perspectiva vocacional. Deus chama a partir de um contexto específico. Maria estava numa cidade da Galileia, chamada Nazaré. Um lugar pobre e não muito bem considerado por ter uma forte influência cultural pagã. Para as grandes autoridades judaicas não podia acontecer nada de bom nesta região, porém o poder e a grandeza de Deus se realizam surpreendentemente na fragilidade da vida. Quando respondemos sim a Deus qualquer dificuldade pode ser vencida. É preciso fé e coragem.

E, então, como não amar e venerar esta valente e humilde mulher? Como não reconhecer esta Santíssima e Virgem Mãe de Jesus e nossa? Ó Maria Concebida sem pecado, Mãe da Misericórdia, rogai por nós que recorremos a vós”.