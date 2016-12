Chove forte em Raul Soares e ruas são alagadas

DA REDAÇÃO – A chuva que caiu na noite de domingo (4) em Raul Soares deixou muitos moradores apreensivos e alagou algumas ruas.

Na Rua Levindo Lopes, o córrego transbordou, inundou a via pública e a água chegou a invadir algumas casas. O nível do Rio Matipó subiu e, no Bairro Bom Jesus, as águas também invadiram determinadas casas, causando transtornos aos moradores.

O Rio Santana também transbordou e alguns moradores já se preparam para deixar as suas casas, caso as chuvas continuem.

REPRESA DO EMBOQUE

Ontem pela manhã, as águas da represa do Emboque tomaram a estrada que liga o distrito de Bicuíba a Raul Soares. De acordo com informações, uma ambulância se

dirigia ao distrito para buscar um paciente e foi arrastada pelas águas. Apesar do incidente, não houve feridos.

Informações: Pascoal Online. Fotos: Rede Socail e Vinícius Valle