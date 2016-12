Situação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é discutida na Gerência Regional de Saúde

Reunião aconteceu no final da tarde de ontem e contou com a participação de representantes da Secretaria de Saúde, hospital e Estado

CARATINGA– Após o ofício datado da última sexta-feira (2), encaminhado pela administradora do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), Suély Pereira de Souza à secretária de Saúde, Raquel Carvalho Ferreira, tratando da paralisação da UTI neonatal e sala de parto da maternidade Grimaldo Barros de Paula; os caratinguenses se mostraram preocupados com a situação do hospital e a possibilidade de paralisação de outros setores.

Os médicos plantonistas já haviam sinalizado ao hospital, no dia 11 de novembro que, caso não houvesse o pagamento suspenderiam o atendimento no prazo de 30 dias e ameaça se concretizou no último dia 1° de dezembro. Segundo informações colhidas pelo DIÁRIO DE CARATINGA, a grave situação foi discutida no final da tarde de ontem, em uma reunião na Gerência Regional de Saúde (GRS), com a presença da secretária de Saúde e representantes do hospital e do Estado. O resultado da reunião não tinha sido divulgado até o final dessa edição.