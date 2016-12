Adolescente morre em acidente na AMG 900, em São João do Oriente

DA REDAÇÃO – A adolescente Ericarla Kariny Gonçalves Pereira, 16 anos, morreu em virtude de um acidente ocorrido na tarde de sábado (3) no km 6 da AMG 900, em São João do Oriente.

A guarnição da Polícia Militar Rodoviária foi acionada e encontrou as duas motos tombadas na pista. O piloto da motocicleta Honda CB 300, placa HKY-5315, Erivelto Barros Alves, 22 anos, e o passageiro Fernando de Oliveira, 28, assim como o condutor da Honda CB 300, placa HIA-3778, Marcos Tomaz de Medeiros, 20, e Ericarla, que seguia na garupa do veículo, tinham sido socorridos por ambulâncias da prefeitura de São João do Oriente e levados para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Porém a adolescente morreu durante o trajeto. O quadro clínicos do demais envolvidos era considerado grave.

Conforme testemunhas, as duas motocicletas seguiam no mesmo sentido, mas veio um automóvel pela contramão e causou o desequilíbrio dos motociclistas, que perderam o controle, caíram na pista e chocaram-se contra estacas colocadas às margens da pista.

O suposto automóvel, assim como seu motorista, não tinham sido identificados até o final dessa edição.