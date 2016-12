PM detém menor que roubou em lanchonete

CARATINGA – Um menor, 16 anos, foi apreendido pela Polícia Militar, na noite de sábado (3), acusado de assaltar uma lanchonete. O crime aconteceu na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, Bairro Santa Cruz. Durante a ocorrência foram recuperados parte do dinheiro roubado e uma garrucha foi recolhida.

Durante patrulhamento, os policiais viram dois suspeitos saindo da lanchonete e as pessoas gritavam que um assalto tinham acabado de acontecer e que os autores estavam fugindo. Os militares seguiram os suspeitos, que entraram na Vila Adelaide. Um adolescente foi abordado assim que entrou no beco de uma casa. Com ele foram encontradas uma garrucha calibre 22 e R$ 32,05. O outro envolvido não foi localizado e o menor se negou a fornecer informações sobre o seu comparsa. Durante rastreamento, os policiais encontraram uma camisa da seleção brasileira de futebol, sendo constatado que este segundo autor usou essa peça de roupa para esconder o seu rosto durante o assalto. Conforme o dono da lanchonete, o autor que se encontra foragido usava um revólver, aparentando ser calibre 22.

O menor foi apreendido e levado para Delegacia de Polícia Civil.