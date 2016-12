Maconha e dinheiro apreendidos no Santa Zita

CARATINGA – Na noite de sábado (3), a Polícia Militar recolheu um tablete e uma bucha de maconha, além de 95 reais. Sanderson da Silva Gonçalves, 23 anos, acabou preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pela Rua Josefina Dorotéia Nunes, Bairro Santa Zita, quando viu Sanderson em atitude suspeita, pois ficou apreensivo ao notar a aproximação da viatura. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram uma bucha de maconha dentro da carteira do jovem. Em seguida, os militares foram até a residência de Sanderson, localizada na Rua Paraíba, também no Bairro Santa Zita, e durante buscas apreenderam um tablete maconha. Os militares também apreenderam o dinheiro encontrado com o suspeito.

O jovem foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.