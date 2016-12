Bandidos explodem caixa eletrônico

SÃO JOÃO DO ORIENTE – O esquadrão antibombas do BOPE (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Belo Horizonte) desarmou um explosivo que foi deixado em um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, em São João do Oriente. O fato foi registrado na madrugada de domingo (4).

Conforme a Polícia Militar, havia dois caixas com sinais de violação, sendo que um deles continha uma artefato explosivo, mas ele não foi detonado. Não foi informado se alguma quantia foi levada pelo bando, que era composto por cinco pessoas.

Após o crime, bandidos fugiram. Durante rastreamento, os policiais militares encontraram abandonado um Polo Sedan numa estrada de terra próxima a BR-458, rodovia que liga a BR-116 ao Vale do Aço. No interior do carro a polícia encontrou documentos, carregadores de celular, chinelos e outros objetos. Também havia fios utilizados em explosivos.

A Polícia Militar constatou que o carro, com placas de Santa Margarida, possui registro de furto. A Polícia acredita que o veículo foi utilizado no roubo à agência do Banco do Brasil.

Até o final dessa edição os autores não tinham sido detidos, porém a polícia já tem o nome de um suspeito.