PC de Caratinga dá detalhes da prisão de foragido que estava no RJ

Jovem é acusado de praticar um roubo no Morro do Escorpião no dia 21 de agosto de 2016

CARATINGA – Na manhã de ontem, o delegado Almir Lugon concedeu entrevista e detalhou sobre a prisão de Felipe Carneiro Peregrino Reis, 22 anos, ocorrida na última sexta-feira (2) na cidade de Petrópolis (RJ). A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

De acordo com Lugon, Felipe vinha sendo investigado e possuía mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo a duas residências, uma em Caratinga registrada no Morro do Escorpião no dia 21 agosto de 2016; e outra em Muriaé, acontecida em 7 de agosto deste ano. Nos crimes, Felipe e um comparsa pediam um copo com água, assim que era atendidos, rendiam as vítimas com arma de fogo e roubavam os seus pertences. Ao saírem, deixavam as vítimas amarradas.

INVESTIGAÇÕES

As investigações começaram com a análise das câmeras de segurança próximas à residência. O delegado Almir Lugon e os investigadores concluíram que provavelmente os investigados seriam de outra cidade. E a partir daí, realizaram uma pesquisa de crimes que ocorreram no estado. Foram identificados Jean Klinger da Silva, de 52 anos, que foi preso em Muriaé, e o Felipe que estava foragido. “Tivemos o sucesso de localizar imagens dos suspeitos em uma matéria divulgada pela imprensa de Muriaé, em que foi possível verificar que tinham as mesmas características, sendo que as vítimas reconheceram os suspeitos como autores do roubo”, contou o delegado.

PRISÃO DO SUSPEITO EM PETRÓPOLIS

A partir da identificação de Felipe, policiais civis em Caratinga descobriram que o suspeito utilizava um perfil falso e que ele estaria na cidade do Rio de Janeiro, mas estava vendendo um veículo em Petrópolis, sua cidade natal e onde mora seus familiares e sua namorada. Dessa forma, policiais civis iniciaram as negociações para a compra do carro. No entanto, sempre na hora de mostrar o veículo aparecia um amigo de Felipe, pois ele estava desconfiado pela situação de “foragido”.

Assim, a equipe do delegado Almir Lugon, com o apoio de uma equipe da 105ª DP/RJ de Petrópolis, passou a agir disfarçada para negociar com o amigo do suspeito. Após dois dias de negociação, o delegado Almir Lugon e um investigador da PC de Petrópolis conseguiram dar o negócio como “fechado” e convencer Felipe a aparecer para efetuarem a transferência bancária e o deslocamento até o cartório para a transferência do veículo. Quando o suspeito chegou, o delegado Almir Lugon, durante o “aperto de mão”, efetuou uma imobilização e deu voz de prisão, momento em que os demais investigadores que estavam disfarçados nas proximidades deram o apoio para a concretização da prisão, que ocorreu no centro da cidade de Petrópolis.

O delegado reforçou que a prisão contou com a confiança da equipe da Delegacia de Furtos e Roubos, pois trabalham junto há algum tempo e os investigadores tiveram que confiar que ele efetuaria a prisão, pois é o que tem o sotaque ‘menos mineiro’, já que Almir Lugon é natural de Vitória (ES). Os agentes deram cobertura, já que o delegado agiu sem arma para que Felipe Carneiro não desconfiasse de qualquer volume em sua cintura e assim atrapalhasse a ação da PC.

Lugon afirmou que o grande esforço de sua equipe para efetuar essa prisão, foi um recado não só para os criminosos de Caratinga, mas para criminosos de qualquer lugar. “Caratinga não é um bom lugar para se praticar roubos, ainda mais em residências. Não admitiremos em qualquer hipótese que a tranquilidade dos moradores seja afetada”, alertou o delegado.

O ACUSADO

Felipe disse que estava arrependido. Ele alegou precisava de dinheiro e vinha sendo pressionado, pois pegou uma motocicleta emprestada e sofreu um acidente, danificando o veículo. Outro dado curioso admitido pelo suspeito, é que as vítimas eram escolhidas de forma aleatória, ou seja, vistas na ruas ou mesmo ‘escolhidas’ pelo catálogo telefônico. Felipe não tem contatos em Caratinga. Durante a coletiva, o jovem disse que costumava deixar o Rio de Janeiro e que já praticou roubo até em Porto Alegre (RS).

O jovem está detido no presídio de Caratinga.