Grande Festa Literária à vista

Lançamentos de livros e posse de novos acadêmicos acontecerão na próxima quarta-feira (7)

CARATINGA – Na próxima quarta-feira (7), a ACL – Academia Caratinga de Letras – empossará dois novos membros: Águida Pereira Martins Silva de Almeida e Walber Gonçalves de Souza, os quais ocuparão, respectivamente, as cadeiras de números 16 e 17 da Academia. Águida é natural de Caratinga, filha de Basílio Pereira da Silva e Ana Vieira Martins Silva. Pedagoga, psicóloga, com pós-graduação em Psicopedagogia, ela é autora de livros e dos hinos da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo – de Piedade de Caratinga – e da Escola Estadual Isabel Vieira, de Caratinga. Walber também é natural de Caratinga, filho de Manoel Camilo Gonçalves e da professora Sebastiana Jeanete de Souza Gonçalves. Professor de história e filosofia especializou-se em Ciências do Ambiente, fez o Mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade e está fazendo o seu doutoramento. Como escritor já escreveu muitos artigos que foram publicados por diversos jornais de várias cidades. Escreveu dois livros dedicados aos estudantes do ensino fundamental, participou como autor convidado do 8º volume da série Radiografias do Cotidiano, de autoria do acadêmico Eugênio Maria Gomes – também colunista do DIÁRIO DE CARATINGA e é coautor de outras obras.

Na mesma noite, a ACL promoverá o lançamento das obras “A Palavra de Deus na Liturgia: Proclamação, Escuta e Vivência”, de autoria do padre Ademilson Tadeu Quirino e “Dom Lara: vida de amor, testemunho de caridade” e “Da página ao palco: estudo e transposição de linguagem de O espelho, de Machado de Assis”, de autoria da professora Margarida Drumond de Assis.

Outro momento, muito especial, está reservado para a noite: o escritor, jornalista e sacerdote, Monsenhor Raul Motta de Oliveira, que está completando 58 anos de ordenação sacerdotal. O evento acontecerá no auditório da Unec, às 19 horas e a entrada será franca.