‘Na praça’ com Silvio Henrique

CARATINGA – Silvio Henrique Pagy Corrêa é conhecido em Caratinga e região como delegado de Polícia Civil, mas agora ele nos apresenta sua faceta de cantor e compositor. ‘Na Praça’ é seu primeiro álbum. O trabalho conta com oito faixas, todas compostas por Silvio Henrique. “Nesta fase estou lançando o CD, divulgando as músicas. Mas para o início do ano que vem, pretendo fazer shows em Caratinga, Manhuaçu, Vale do Aço, Itabira…”, avisa.

VIVENDO E TOCANDO

Nascido em Caratinga, Silvio Henrique passou a juventude em Juiz de Fora, na década de 80, período rico em amizades cúmplices e experiências pessoais e culturais.

Tornou-se policial em 1990, se afastando agora, aos 51 anos. Entretanto, preservou ao longo dos anos a sensibilidade artística, como músico amador, participando de eventos e tocando em bares de Caratinga, Itabira, Vale do Aço, Belo Horizonte e Juiz de Fora.

A experiência de passar uma semana em New Orleans (EUA), em 2014, apreciando diferentes estilos musicais, o levou a decisão de gravar.

INFLUÊNCIAS MUSICAIS

Na juventude, foi tatuado musicalmente pela música mineira do Clube da Esquina (Lô Borges, Beto Guedes, Milton e Toninho Horta), pela levada jazzística única de Djavan e pela versatilidade poética e melódica de Caetano Veloso.

Em um segundo momento da vida, se encanta com a música negra americana, especialmente com a obra de Stevie Wonder, com o rock inglês, também com a Bossa Nova e o Jazz.

AS COMPOSIÇÕES

Das oito faixas, quatro foram compostas na juventude, período marcado pelas rodas de violão e pela boemia, e as demais compostas mais recentemente, destacando a parceria com o irmão Bertoldo, poeta e amigo.

As letras falam de transformações e crescimentos existenciais, de vivências lúdicas, de amor e paixão e das loucuras da juventude. Como é o caso da faixa de abertura, ‘Por Aí’: “Agora que o tempo se foi/ atordoadamente silente/ procuro a pausa da calma/ serenamente transcendente”.

A mais nítida característica das músicas de Silvio Henrique é a mescla de elementos e estilos, retratando sua história pessoal e suas variadas preferências, mas com um balanço rítmico bem brasileiro e característico.

O ÁLBUM

Silvio Henrique não se apresenta como cantor, mas sim como compositor e músico. O fato curioso da produção é que Silvio Henrique atuou como arranjador e tocou vários instrumentos, como violão nylon, guitarra, baixo e guitalelê.

Beto de Souza, além de produtor musical, também teve atuação diversificada, tocando teclados, bateria e guitarras.

Direção de arte e ilustração de Felipe Bezamat (Porquatro Comunicação -www.porquatro.com). A capa bucólica nos remete aos tempos em que a praça era frequentada por músicos que varavam a noite a entoar canções.

O CD foi gravado no Estúdio Talent, em Caratinga, de agosto a dezembro de 2015, mixado e masterizado em Belo Horizonte, na Mister Drums.

Participaram também:

Manoel Boca, solo de violão nylon e vocais.

Camilo Saleme, vocais.

Bateristas: Edson Jabu, WR Batista e Lorenzo Graciano.

Betinho Antoniêto: guitarras solo

Maestro Eroni: piano

BackingVocals: Flaviana Lopes, Welington Luz e Helen Santos.

ONDE OUVIR E COMPRAR

CDs à venda na Spott Música (Avenida Olegário Maciel, 535) e Bar Trindade (Rua Antônio Maria Rezende Fernandes, 145). Álbum disponível no site SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/silvio-henrique-391943115.