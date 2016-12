O MAJORITÁRIO

Reeleito para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Adalclever Lopes fala de sua atuação parlamentar e declara seu amor incondicional por Caratinga e região

DA REDAÇÃO – Na quinta-feira (1), o deputado Adalclever Lopes (PMDB) foi reeleito para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Essa reeleição se deu por unanimidade e é fruto do trabalho realizado pelo parlamentar no biênio 2015/2016. Afinal como Adalclever costuma dizer, seu trabalho é voltado para os interesses de Minas Gerais. Seu estilo conciliador causa admiração, tanto na situação quanto na oposição.

O parlamentar, que já está em quarto mandato, tem ligação estreita com Caratinga, município onde é o deputado estadual majoritário, tendo recebido 10.382 votos nas eleições de 2014. E realmente ele tem feito muito pela ‘Cidade das Palmeiras’. Foi peça fundamental para a construção da nova sede do Fórum, conseguiu verbas para a construção da Capela Velório, além de aportes financeiros para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Se Adalclever fala, Adalclever cumpre, vide a instalação do Pelotão dos Bombeiros Militares e do 62º Batalhão de Polícia Militar.

Mesmo com sua agenda repleta, afinal o cargo lhe conferido exige muito empenho e dedicação, Adalclever Lopes encontrou tempo para atender a o DIÁRIO e nessa entrevista, além de falar de sua atuação parlamentar, declarou seu amor incondicional por Caratinga e região.

No dia 21 de julho de 2014, durante campanha, o senhor, acompanhado do então candidato ao governo Fernando Pimentel, prometeu a instalação do pelotão dos bombeiros militares e também de um batalhão da PM. Essas promessas foram cumpridas rapidamente. Diante de tantas incertezas no meio político, como é poder cumprir o que prometeu para seu eleitorado?

– Essas são as grandes alegrias e recompensas da vida pública. Contribuir para as melhorias, benefícios dos municípios que represento, são, digamos assim, a melhor parte da atividade política.

A medida em que assumimos responsabilidades maiores no estado, temos melhores condições de atender as demandas de nossa gente, mesmo pagando o alto preço de, à nossa revelia, ficarmos privados do convívio permanente com nossa gente, onde sempre busquei energia para minha atuação política.

O setor de saúde em Caratinga passa por um momento crítico, principalmente o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Nos últimos anos o senhor conseguiu, através de emendas parlamentares, aportes financeiros para o Hospital, quais as medidas que o senhor pretende tomar para continuar ajudando nessa situação?

– A importância do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é reconhecida por todos e venho, há muito, trabalhando pela sua sobrevivência e crescimento. São emendas parlamentares diversas que venho apresentando. Quase R$1,3 milhões em 2012, quase R$500 mil em 2013, e R$1,5 milhão em 2015. Além disso, estivemos com o Bispo Dom Emanuel com o Secretário Sávio Souza Cruz por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e ampliamos em R$ 3,5 milhões a contratualização do Hospital.

Tem ainda sua contribuição para a construção da capela velório. Como originou essa obra e sua importância para Caratinga?

– Esta era uma antiga reivindicação de Caratinga que pude atender através de emenda parlamentar individual. Foram R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Como disse, originou-se desta antiga reivindicação e, para mim, é da maior importância ver nossa gente velando e se despedindo de seus entes queridos com dignidade e conforto.

Agora no dia 7 de dezembro será inaugurada a nova sede do fórum. Devido a sua atuação parlamentar, o senhor se considera o ‘pai’ dessa obra?

– Diz um velho ensinamento que “louvor em boca própria é vitupério”. Não me cabe assim, me anunciar desta forma, mas, igualmente o ditado ensina que “a gratidão é uma pérola no oceano” dos sentimentos. Assim, aproveito para tornar pública minha gratidão aos presidentes do Tribunal Dr. Herbert, Dr. Pedro e Dr. Joaquim Herculano que ao autorizar a obra, a mim se referiu como dela sendo o pai.

O senhor recebeu votos em vários municípios mineiros, como é poder atender aos anseios dessas pessoas?

Como disse, essa é a melhor parte da nossa atividade. Presenciar o sorriso das pessoas, sobretudo as mais simples, ao verem atendidas suas reivindicações no que se refere à infraestrutura pública, à saúde, à educação, nos revigora as forças para seguir nesta vida que, cada vez mais, torna-se árdua e, não raro, incompreendida. Mantenho firme minha dedicação e sentimento de dever para com os mineiros e, em particular com Caratinga e os municípios que represento.

O governo Pimentel vive um momento delicado. Qual papel da Assembleia Legislativa de Minas Gerais diante essa situação? Como conviver entre oposição e situação?

– Na condição de Presidente da Assembleia, chefio um dos poderes do Estado. Justamente o mais próximo ao povo e, como tal, às paixões políticas. No exercício da Presidência, comporto-me como um magistrado, assegurando igualmente à oposição e a situação o direito ao debate, mesmo que, frequentemente, de forma candente, a exposição de suas visões contraditórias. Busquei, ainda, neste caso em particular, preservar as relações entre os poderes, buscando acatar as propostas originadas no poder Judiciário, mesmo que delas discordando.

Qual o balanço o senhor faz de sua gestão à frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais?

Como disse, não sou a melhor pessoa para avaliar minha atuação. Fiquei muito honrado com minha recente reeleição à presidência da Assembleia e uso esta oportunidade para registrar, humildemente, minha gratidão aos meus pares pela renovada confiança consubstanciada, de forma inequívoca, na minha recondução. Tenho clareza que, se cheguei a esta reeleição à chefia do poder legislativo estadual, devo ao povo de Caratinga e região.

Hoje o senhor é o terceiro homem da política mineira. Um dia o senhor pensou que pudesse chegar a tão alto posto? Politicamente, quais são os seus planos?

Procuro não pensar desta forma. Se me permitem, gostaria de abrir o coração e fazer uma confissão. O título de que mais orgulho e o que sempre renova minhas energias é o de Deputado Majoritário de Caratinga e na nossa região. Ser merecedor, por algumas vezes, dessa confiança é o meu maior galardão.

Na última eleição o senhor teve sua melhor votação em Caratinga e região, sendo o majoritário em vários municípios. Qual o papel de Caratinga na sua trajetória política e pessoal?

– Naturalmente, falei a respeito nas perguntas anteriores. Meu amor e sentimento de dever para com Caratinga e nossa gente são, verdadeiramente, as forças motrizes de minha ação política e gosto pela vida pública.

Deputado, quais suas considerações finais?

– Aqui, ao tempo em que agradeço esta chance de, por intermédio desta entrevista, conversar com nossa gente, quero aproveitar para registrar minha tristeza em não ter podido estar presente como gostaria, na nossa região. Sobretudo, quero aproveitar para renovar meu compromisso de, no limite de minhas possibilidades, continuarmos lutando para atender as necessidades e anseios de Caratinga, região e nossa gente.

Adalclever tem sido muito homenageado. Em 26 de junho de 2015, recebeu a Medalha do Mérito da Defensoria Pública-Geral do Estado de MG. Ao lado, o governador Fernando Pimentel. Já no dia 2 de julho de 2015, foi a vez de receber a Medalha da Ordem do Mérito D. Pedro II. A comenda foi concedida a militares e civis que contribuíram para o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Momento especial: Adalclever Lopes faz a entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço ao seu pai, o deputado federal Mauro Lopes (PMDB). Adalclever também foi homenageado com essa comenda na mesma solenidade, ocorrida em 22 de março de 2015 (fotos: Arquivo DIÁRIO)