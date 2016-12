Assaltantes levam 6 mil reais de idoso

CARATINGA – Um idoso, 71 anos, foi assaltado na tarde desta sexta-feira (2) quando chegava a sua propriedade, no Córrego do Lage, zona rural de Caratinga. Os ladrões fugiram levando seis mil reais.

A vítima contou à Polícia Militar que estava em seu Fusca e seguia para sua propriedade rural, situada no Córrego do Lage. Quando chegava próximo ao terreno, ao descer do veículo para abrir a porteira, foi abordado por dois indivíduos, que vieram numa motocicleta de cor prata, e fizeram algumas perguntas sem nexo para “despistar sua atenção”. Os assaltantes perguntaram se o idoso tinha o apelido de ‘Pingo’, diante de sua afirmativa, eles anunciaram o assalto, exigindo dinheiro. Um dos marginais portava uma pistola.

Foram levados seis mil reais, os quais, segundo a vítima, seriam utilizados parcialmente para pagamento de funcionários. Marginais também tomaram um celular e um talão de cheques.

Segundo a vítima, o condutor da motocicleta tem cor clara, estatura mediana, estava sem capacete e vestia camisa amarela. O passageiro tem cor negra clara, estatura alta, estava com blusão jeans e portava uma pistola, porém o idoso acredita que pode ser uma réplica.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.