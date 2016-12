Crise no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora se agrava

Atendimento da UTI neonatal e sala de parto está suspenso, devido à paralisação de médicos plantonistas

CARATINGA- O DIÁRIO DE CARATINGA teve acesso a um ofício datado da última sexta-feira (2), encaminhado pela administradora do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), Suély Pereira de Souza à secretária de Saúde, Raquel Carvalho Ferreira. Como assunto, a paralisação dos serviços do hospital.

De acordo com o documento, os médicos plantonistas da UTI neonatal e sala de parto da maternidade Grimaldo Barros de Paula, efetivaram a paralisação dos serviços por falta de pagamento dos salários no último dia 1° de dezembro. Os médicos já haviam sinalizado ao hospital, no dia 11 de novembro que, caso não houvesse o pagamento suspenderiam o atendimento no prazo de 30 dias.

Em resposta ao comunicado dos médicos plantonistas da UTI neonatal e da sala de parto, o hospital explicou “a crise financeira” e solicitou a “reconsideração da decisão por parte dos profissionais, mas não obteve resposta”.

A administradora destacou que considerando que a ausência de médicos plantonistas, tanto na UTI neonatal quanto na sala de parto irão expor a “integridade física e saúde dos pacientes”, resultando em “graves consequências em face da sociedade como um todo”, a diretoria precisou suspender os atendimentos nestas especialidades, por tempo indeterminado. Os partos deverão ser transferidos para outras unidades hospitalares da região.

A grave situação também foi oficiada ao Ministério Público. Com a paralisação, o HNSA enfrenta mais um delicado momento, uma vez que ainda há dificuldades para encontrar um novo provedor, após a renúncia do anterior. Segundo informações colhidas pelo DIÁRIO, membros dos Conselhos também estão pedindo seus desligamentos.