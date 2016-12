PAINEL 04-12-2016

Política

A semana promete ser agitada com a inauguração das instalações do novo Fórum em Caratinga. Com presenças das maiores autoridades dos três poderes em Minas Gerais, no dia 7 de dezembro Caratinga será a capital mineira.

Adalclever Lopes

O deputado estadual Adalclever Lopes (PMDB), em conversa com nossos editores, não esconde sua alegria de trazer às novas instalações do Fórum para a Santa Terrinha. Adalclever, em entrevista exclusiva ao DIÁRIO, demonstra simplicidade quando denominam a ele, no caso pessoas que presidiram ou presidem o TJMG (Dr. Herbert, Dr. Pedro e Dr. Joaquim Herculano) ser o “pai” da maior obra pública instalada da região nos últimos anos.

Adalclever Lopes II

Perguntado do que mais se orgulhava em sendo o 3º nome da hierarquia da política mineira, Adalclever enfatizou: “O título de que mais orgulho e o que sempre renova minhas energias é o de Deputado Majoritário de Caratinga e na nossa região. Ser merecedor, por algumas vezes, dessa confiança é o meu maior galardão”.

Majoritário

Assim “Majoritário”, titulo da entrevista do DIÁRIO, poderia se pensar ser devido por ele, Adalclever, ter vencido a disputa da presidência da Assembléia Legislativa de Minas por duas vezes e por unanimidade, mas não!!! O majoritário é referência à Adalclever ter sido majoritário por várias vezes na santa terrinha do “São João de Caratinga” e de se orgulhar de ser o nosso representante.

Dr. Consuelo

Quem vem articulando para que a inauguração do Novo Fórum de Caratinga seja realmente uma festa digna da cidade é o juiz diretor do foro Consuelo Silveira Neto. Ele vem fazendo reuniões, encontros, convites pessoais e se empenha para que a festa tenha magnitude e entusiasmo do tamanho da obra.

Banda Santa Cecília

Um dos pontos interessantes da articulação do diretor do foro, Dr. Consuelo, é o fato de incentivar que na festa de inauguração tenhamos a apresentação da nossa banda mais que centenária “Santa Cecília”, que foi fundada no ano de 1878 por iniciativa do Sr. Francisco Cyriaco de Carvalho. Dr. Consuelo não mediu esforços para que na apresentação da banda, ela viesse com nova roupagem e dobrados típicos.

Samuel Franco

O presidente da OAB de Caratinga, Samuel franco, manifestou também seu entusiasmo com a inauguração das instalações do novo fórum. Para Samuel, as condições não podem ser comparadas com as anteriores. Em termos de espaços para os que trabalham no judiciário, sendo mais de 140 servidores e os mais de 450 advogados, estão mais do que adequados.

Samuel Franco II

Outro fato que se Samuel franco destaca é a acessibilidade que o novo Fórum permitirá às pessoas portadoras de necessidades especiais. Para Samuel, é sem dúvida uma obra que marcará a história de Caratinga.