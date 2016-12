Copasa e Copanor promovem mutirão de negociação de débitos

Entre 5 e 16 de dezembro de 2016, as empresas oferecerão condições especiais para quitação e parcelamento de débitos na campanha “Fique em Dia”

DA REDAÇÃO – Que tal começar 2017 com as contas de água em dia? Com o objetivo de incentivar o pagamento das contas com mais de 45 dias em atraso, a Copasa e a Copanor lançam um mutirão de negociação de dívidas, com vigência entre 5 e 16 de dezembro de 2016, período em que farão negociações especiais com pessoas físicas e empresas que quiserem quitar ou parcelar seus débitos. Para negociar, os clientes deverão procurar uma das agências da Copasa, munidos de documento de identidade e uma conta de água do imóvel. Os endereços das agências estão no site da Copasa (http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/agencia-virtual/mais-servicos/atendimento-informacoes/enderecos-agencias). Há também no site um simulador de negociação, para que os clientes possam decidir a melhor opção para cada caso (http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/agencia-virtual/mais-servicos/atendimento-informacoes/fique-em-dia).

Pensando na diversidade de situações dos clientes inadimplentes, Copasa e Copanor instituíram diferentes condições para que os mineiros possam escolher a melhor oportunidade dentro de sua realidade:

Os clientes que optarem por quitar as contas e aderirem ao débito automático no prazo de 5 dias úteis a partir da negociação, serão beneficiados com a retirada dos encargos financeiros da dívida e com desconto de 50% sobre o valor das tarifas de água e esgoto. Para obter esses benefícios, os clientes deverão se comprometer a permanecer em débito automático e pagar suas contas em dia, pelo período equivalente aos meses em atraso, sendo no mínimo 12 meses.

Já os clientes que optarem por quitar as contas, mas não aderirem ao débito automático, terão desconto de 30% sobre o valor das tarifas de água e esgoto e, também, ficarão isentos dos encargos financeiros.

Quem não puder quitar os débitos à vista, poderá parcelá-los. A seguir, as condições para os que optarem por essa vertente de negociação:

Todos os que optarem pelo parcelamento da dívida e aderirem ao débito automático em até 5 dias úteis após a negociação, terão os encargos financeiros retirados. Mas os descontos e número de parcelas variam conforme o tempo de atraso da dívida: os que têm dívidas entre 45 e 89 dias receberão desconto de 25% no valor das tarifas de água e esgoto e terão o saldo devedor parcelado em até 12 meses, com juros de 1,5% ao mês (Price). Já os que têm débito a partir de 90 dias terão desconto de 20% do valor das tarifas de água e esgoto e poderão parcelar o restante em até 18 meses, com juros de 1,5% ao mês (Price). Esses benefícios estão condicionados a permanência em débito automático e ao pagamento das contas em dia, pelo período equivalente aos meses do parcelamento.

Por fim, os clientes que decidirem parcelar, mas não aderirem ao débito automático, terão os encargos financeiros retirados e um desconto de 15% do valor das tarifas de água e esgoto e poderão parcelar o restante em até 18 meses, com juros de até 1,5% ao mês (Price).

Os clientes também podem aproveitar o momento de negociação para atualizarem o cadastro, o que permite, por exemplo, que eles recebam alertas sobre os serviços da Copasa na sua cidade. Ao manter o cadastro atualizado, a conta de água se torna um comprovante de endereço.

Com a proposta de negociação, a Copasa e a Copanor acreditam que vários clientes, hoje inadimplentes, conseguirão viabilizar o acerto dos débitos em atraso, beneficiando a si próprios e à sociedade como um todo. Mas atenção ao prazo: essas condições serão válidas somente entre 5 e 16 de dezembro próximos.