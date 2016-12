Cineclube Maria Sena é contemplado em programa de incentivo à cultura

Classificado em primeiro lugar com projeto que leva seu nome, receberá premiação de R$ 16.000

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, por meio da Superintendência de Interiorização e Ação Cultural publicou na última quinta-feira (1°), o resultado do edital- Prêmio Exibe Minas 2016- Mostras, Festivais e Cineclubes. Na categoria II – Cineclubismo, o Cineclube Maria Sena ficou em primeiro lugar com o projeto que leva seu nome e será contemplada com o prêmio no valor R$ 16.000.

O Prêmio Exibe Minas é um programa que visa a democratização do acesso à Cultura e aos seus mecanismos de produção, dentro da ação de apoio, estímulo, difusão e internacionalização de projetos culturais do setor audiovisual, cujo objetivo é fomentar, apoiar, estimular, internacionalizar e difundir projetos culturais, visando fortalecer a cadeia produtiva do setor, dando maior visibilidade ao mesmo.

O prêmio compõe o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro (PRODAM) e visa reconhecer e apoiar a difusão das manifestações artísticas do setor audiovisual, já realizadas ou em realização, por meio de premiação, ampliando o acesso da sociedade às produções audiovisuais.

De acordo com o presidente do Cineclube Maria Sena, Sebastião Genelhú, a proposta do projeto aprovado, é da manutenção das atividades do Cineclube, que vai desde as mostras temáticas, como, por exemplo, a itinerância do ‘Festival de Curtas de Belo Horizonte’, a exibição de obras cinematográficas em escolas públicas e a realização de oficinas sobre cinema em escolas públicas da microrregião de Caratinga.

O prêmio, além de contemplar Cineclubes, também contemplou várias mostras e festivais que ocorrem em Minas Gerais, como, por exemplo, o ‘CineDocumenta’, que ocorre na cidade de Ipatinga.