Cine Brasil: Defesa Civil solicita a proprietário que faça intervenções no imóvel

Objetivo é minimizar os danos causados à população até que o processo judicial tenha seu desfecho

CARATINGA– Em reunião realizada na última terça-feira (29), o presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (Conpdec), Hélio Sanches, juntamente com representantes do Conselho de Patrimônio, deliberaram sobre as intervenções a serem realizadas no Cine Brasil, com o objetivo de minimizar os danos causados à população até que o processo judicial tenha seu desfecho.

Considerando a recomendação administrativa nº04/2016 da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caratinga e que a Defesa Civil, diante dos riscos de dano, tem a responsabilidade de tomar medidas necessárias para amenizar a situação, foi solicitado ao proprietário e responsável do imóvel o cumprimento das deliberações aprovadas pelos Conselhos.

Dentre as medidas estão limpeza do local, com capina, remoção do lixo e escoamento da água, que deverá ser permanente até que o processo seja julgado; uma vez que os conselheiros não aprovaram a cobertura do imóvel com a utilização de lonas. O proprietário ainda deverá vedar a passagem dos fundos, inibindo a entrada de andarilhos e vândalos sem alterar a estrutura do imóvel, além da passagem da frente, com grande proteção aos transeuntes, proporcionando melhoria do impacto visual.

Também será preciso promover o desligamento da energia do imóvel, caso possua, para evitar curto circuito e escoramento das paredes do imóvel, buscando utilizar as técnicas para intervenções em edifícios históricos. O escoramento deverá ser realizado nos dois lados das alvenarias, promovendo uma melhor estabilização. O escoramento deverá ser realizado por técnico especializado (projeto e execução) e deverá ser anotada a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Outra medida é a utilização de telas de proteção em toda a estrutura a fim de evitar a poeira dos entulhos.