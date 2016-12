Batalhão de Caratinga recebe dois aspirantes a oficiais

CARATINGA- O 62° Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Caratinga acaba de receber um reforço em seu efetivo. Na última quinta-feira (1°) foram apresentados na sede da guarnição os aspirantes Vicente Gonçalves Santos Filho e Julierme Machado Cristoffori.

O tenente Fabrício Pizzani explica as etapas que os aspirantes precisarão concluir. Eles atuarão na cidade de Caratinga, mas, esporadicamente, serão empregados em outros municípios da área de abrangência do 62° BPM, até mesmo para conhecimento. “É com muita satisfação que eles vêm compor o quadro. Em princípio eles ingressam no Batalhão na função de aspirantes, vão permanecer nessa condição por seis meses onde cumprirão o período que chamamos de arregimentação, o estágio supervisionado. Após o cumprimento e uma avaliação do comando e demais oficiais que compõe também o Batalhão, serão promovidos ao posto de segundo tenente da Polícia Militar. Chegam para somar conosco e contribuir para melhoria e qualidade na prestação de serviços na área da nossa unidade”.

Os aspirantes afirmaram o desejo de contribuir para o trabalho da PM na região e destacaram a acolhida que tiveram, junto aos demais militares. Vicente acrescentou sua satisfação e empolgação para desenvolver um trabalho de equipe. “Após a conclusão do curso de formação de oficiais, nossa expectativa é muito grande, visto que estamos iniciando o período de arregimentação, que antecede o nosso ingresso realmente na carreira de oficial da Policia Militar. Com grata satisfação fomos muito bem recebidos no Batalhão. Esperamos que possamos desenvolver um bom trabalho e aplicar aquilo que nós aprendemos durante a formação, efetivamente na prática”.

Julierme, que ingressou na carreira militar no ano de 2007, no 11° Batalhão em Manhuaçu, onde permaneceu por oito anos, também falou sobre suas expectativas. “Estou aqui agora para concluir o aspirantado com êxito. Fomos muito bem recebidos e a nossa expectativa é a melhor. Prestar nosso serviço com excelência, como a Polícia Militar tem feito nesses 240 anos”.