Gol roubado em Entre Folhas é encontrado em Inhapim

DA REDAÇÃO – No início da madrugada de quinta-feira (1), um veículo Gol, placas de Ipatinga, foi roubado na Rua Joaquim Campos, em Entre Folhas. No decorrer do dia, o veículo foi encontrado no córrego São Silvestre, zona rural de Inhapim.

O casal que estava no Gol, acionou a Polícia Militar e contou o que houve. Eles disseram que chegaram dois indivíduos armados. Os marginais tomaram dois celulares, cartões bancários, Carteira Nacional de Habilitação e cerca de dois mil reais. Eles ainda pediram a chave do carro, mas diante da recusa, um dos marginais desferiu coronhada contra a cabeça de uma das vítimas, porém ela levou a mão para se defender e acabou tendo lesão num dos dedos. Em seguida, os bandidos entraram no carro e fugiram pela MG-425, sentido Caratinga.

Na tarde de ontem, o carro foi localizado abandonado no córrego São Silvestre, zona rural de Inhapim. Dentro do Gol foram encontrados os cartões bancários e um dos celulares, mas ele foi destruído com golpes de faca e incendiado.

Segundo o delegado Fábio de Sousa Henrique, de Inhapim, a investigação será encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.