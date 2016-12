PC de Caratinga prende jovem suspeito de vários crimes

Felipe Carneiro foi detido em Petrópolis/RJ

DA REDAÇÃO – Depois de um trabalho investigativo minucioso, coordenado pelo delegado Almir Lugon, a Polícia Civil prendeu ontem Felipe Carneiro Peregrino Reis, 22 anos. O jovem foi detido na cidade de Petrópolis (RJ). Os trabalhos contaram com apoio dos agentes da 105 DP – Petrópolis.

De acordo com a PC, Felipe Carneiro é acusado de vários crimes e haviam mandados em aberto contra ele. Dentre os crimes, Felipe seria o autor de roubo à residência ocorrido no Morro do Escorpião, em Caratinga, no dia 21 de agosto de 2016, e também estaria envolvido num assalto a residência, registrado no dia 7 de agosto de 2016, em Muriaé. Um comparsa de Felipe também foi detido.

Além do delegado Almir Lugon, também participaram da operação os investigadores Márcio Pacheco, Samuel Gouvêa, Eder Oliveira, Jânio Dornelas, Aranha e Ricardo Cláudio (delegado titular da 105 DP/RJ).