﻿ Mais uma grande apreensão de maconha

Polícia Militar apreende 80 quilos de maconha no distrito de Santa Luzia

CARATINGA – Mais uma grande operação da Polícia Militar foi desencadeada na manhã desta sexta-feira (2) depois de uma denúncia dando conta que grande quantidade de drogas estaria enterrada numa propriedade rural no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. Na última terça-feira (29), a Polícia Militar de Santa Rita de Minas realizou “Operação Ouro Negro”, que culminou com a apreensão de 162 barras de maconha pesando aproximadamente 100 quilos. As drogas estavam acondicionadas em dois tambores, que foram localizados enterrados em uma chácara. Apenas esta semana 180 quilos de maconha foram apreendidos.

De acordo com o tenente Adão Ribeiro, que comandou a operação de ontem, desde o último final de semana, a PM já tinha informações desta droga que estava escondida no Córrego dos Rosas, em Santa Luzia. E uma ligação anônima informou exatamente onde a droga estaria. Os militares montaram campana às 6h na fazenda de Márcio dos Santos Barbosa, 40 anos, e encontraram dois tambores enterrados em sua propriedade, contendo 72 tabletes de maconha, pensando aproximadamente 80kg. Duas mulheres que residem em uma casa na propriedade de Márcio também foram conduzidas à delegacia.

Marcos não quis falar com a imprensa. Segundo o tenente Ribeiro, ele não quis informar a procedência da droga e disse que não sabia que estava em sua propriedade, embora a denúncia também falava do seu envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, as drogas apreendidas em Santa Rita não têm relação com as de ontem. Marcos já tem passagens pela polícia por estelionato e agora foi autuado por tráfico de drogas.