“Domingo Show” contará história de adolescente de Santa Bárbara do Leste

Widna Lorrayne tem o sonho de ser cantora e programa de televisão já anunciou a sua participação

SANTA BÁRBARA DO LESTE- A adolescente Widna Lorrayne, moradora da cidade de Santa Bárbara do Leste, terá a sua história contada no programa ‘Domingo Show’ da Rede Record, apresentado por Geraldo Luís.

A página do programa nas redes sociais já anuncia a participação da garota: “No próximo Domingo Show, você vai conhecer a história da Widna, essa jovem que

tem um talento incrível para cantar. Filha de um pedreiro, ela ajuda a mãe a vender artesanato e sonha em ser cantora”, disseram. Junto à publicação, está um vídeo da adolescente cantando a canção ‘I Will Always Love You’, da cantora Whitney Houston.

Segundo informações colhidas pelo DIÁRIO DE CARATINGA, a equipe do programa esteve esta semana em Santa Bárbara do Leste, onde gravou na casa da adolescente e na escola onde ela estuda. A Reportagem ainda apurou que uma amiga da adolescente também terá uma participação no programa. As duas têm em comum o sonho de serem reconhecidas como cantoras.

A segunda etapa foi a viagem com a família para a cidade onde aconteceu a gravação, nos estúdios do ‘Domingo Show’. A emissora mantém um contrato de exclusividade com os entrevistados, que não podem conceder entrevista a outros órgãos de imprensa antes da exibição do programa.

A região já foi destaque em programas de televisão, com a participação da jovem Janaína Souza de Imbé de Minas, que foi contemplada pelo quadro ‘Lata Velha’ do Programa Caldeirão do Huck. Ela teve o seu veículo reformado, uma Belina. A presença do apresentador movimentou a cidade e a notícia de mais uma cidade em destaque no cenário nacional, repercute novamente.