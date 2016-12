Mais 46 funcionários comissionados são exonerados da Prefeitura de Caratinga

CARATINGA– Um mês após a publicação de 31 exonerações de funcionários de cargos comissionados da Prefeitura de Caratinga, mais exonerações aconteceram. Foi publicado no Diário Eletrônico do executivo de ontem, 46 exonerações.

Foram exonerados dos cargos de Ouvidoria, símbolo CC-3, Morena Maria Ribeiro Gomes; assessores jurídicos, símbolo CC-4, Frederico Fernandes Dutra, Rafael Soares Firmino e Ricardo Andrade Fernandes; diretor de manutenção de equipamento de informática, símbolo CC-3, Acir Antônio Ribeiro Júnior; assessor do Executivo II, símbolo CC-3, Fernanda Luiza Figueiroa; supervisor regional, símbolo CC-2, Celso Roberto de Oliveira Paiva; assessora de comunicação, símbolo CC-4, Luciana Carli de Sá; chefe de seção de Designer, símbolo CC-2, Wellington Elizio da Silva; diretor de Edição, símbolo CC-3, Ivanir Corrêa de Faria; chefe de Pessoal, símbolo CC-2, Ezequiel Pereira Rodrigues; diretor de Patrimônio, símbolo CC-3, Joel Inocêncio de Moura; chefe de Qualificação Profissional e Renda, símbolo CC-2, Sandra Marcina Guedes e Silva; chefe de Proteção e Defesa das Relações de Consumo, símbolo CC-2, Vanessa Karla Barbosa de Carvalho e Lima; chefe de Turismo, símbolo CC-2, Rafael de Miranda e diretor de Promoções e Eventos, símbolo CC-3, Andrea Marques.

Também foram publicadas as exonerações de chefe de Empenho e Liquidação, símbolo CC-2, Marcus Vinicius Mendonça; chefe de Apoio de Agronegócios, símbolo CC-2, Marcelo José da Silva; diretor de Agricultura, símbolo CC-3, Normando Alves de Souza; chefe de Abastecimento, símbolo CC-2, Ademar de Paula Martins; diretor administrativo, símbolo CC-3, Isabel Cristina Petronilio; diretor de gestão da Proteção Básica, símbolo CC-3, Edivânia Batista Carlos; coordenador social, símbolo CC-2, Marisa Ferreira de Oliveira; coordenador social, símbolo CC-2, Simone Herminia Correia Pereira; comissão de diretor de Vigilância Socioassistencial, símbolo CC-3, Simone Soares Gomes Avelino; diretor de Planejamento, Administração e Finanças, símbolo CC-3, Robson Alves da Silveira e chefe de Especialidade Odontológica, símbolo CC-2, Izabella Campos Azevedo.

Na área da Saúde foram exonerados dos cargos superintendente Operacional de Saúde, símbolo CC-4, Izabella Andrade Vitorino; coordenador de Unidade de Saúde I, símbolo CC-3, Eduardo Damasceno Lopes e os coordenadores da Unidade de Saúde II, símbolo CC-2, Claudet Inácia Alves Ferreira, Geraldo Magela da Silva e Marcone de Faria Lima.

Na lista ainda estão, diretor de Transporte Escolar, símbolo CC-3, Leonardo José Dutra Araújo; diretor de Almoxarifado e Merenda Escolar, símbolo CC-3, Salmen Aniz Mansur; chefe de Controle e Manutenção de Almoxarifado, símbolo CC-2, Sanzio da Consolação Ferreira, assessor técnico de Educação I, símbolo CC-2, Mara Aparecida Alves Pessoa; assessor técnico de Educação II, símbolo CC-1, Amanda Cassia Silva Felipe; diretor de Cultura, símbolo CC-3, Simone da Cunha Santos; diretor de Administração de Equipamento Esportivo, símbolo CC-3, Glauciane de Fátima Lopes; superintendente de Obras Públicas, símbolo CC-4, João Erly da Costa; diretor de Oficinas, símbolo CC-3, Homero Miranda Lopes; chefe de Almoxarifado, símbolo CC-2, Eudes Teixeira de Lima e diretor de Defesa Social, símbolo CC-3, Cristiane Aparecida de Faria do Val.

Pela Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) foram três exonerações do quadro de pessoal permanente. Diretor do Programa do Trabalho Aprendiz, nível CC-3, Joelma Cristina de Souza Vieira; coordenador dos Assistidos, nível CC-2, Samara da Paz de Oliveira e coordenador do Programa do Trabalho Aprendiz, nível CC-2, Lorenna Marcela Placides Machado Silva Moreira.