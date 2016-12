Diocese não se pronuncia sobre caso de vídeo envolvendo padre

CARATINGA– A Diocese de Caratinga, por meio de dom Emanuel Messias de Oliveira, ainda não se pronunciou sobre a investigação da Polícia Civil de um crime de extorsão e associação criminosa, em que a vítima seria o padre José Antônio Nogueira, que era provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Os suspeitos teriam um vídeo sobre a vítima e estariam querendo R$ 200 mil para que esse material não fosse divulgado.

Padre José Antônio tem quase 25 anos de ordenação sacerdotal e ainda é administrador paroquial de Santa Rita de Minas desde janeiro de 2016, quando o bispo promoveu mudanças no clero diocesano. A população cobra explicações da Diocese de Caratinga sobre o caso. Embora o conteúdo do vídeo não tenha sido divulgado, o escândalo envolvendo o padre tem repercutido pela cidade.

O DIÁRIO DE CARATINGA encaminhou questionamentos a dom Emanuel na última quarta-feira (30) a respeito do posicionamento da Diocese, se foi instaurado algum procedimento interno para apuração do caso; se confirmada a veracidade do envolvimento do padre no caso, como a Diocese poderia proceder e inclusive se caberia afastamento. No entanto, a Reportagem não obteve nenhuma resposta até o fechamento desta edição.

Além das funções ligadas à Igreja, padre José Antônio é professor efetivo pelo estado e ministra aulas de Filosofia na Escola Estadual Engenheiro Caldas. Em contato com a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação (SEE), fomos informados de que neste caso não cabe Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância Administrativa Investigatória, tampouco exoneração do cargo, uma vez que o padre José Antônio é considerado vítima da extorsão e o suposto vídeo não menciona um ato de pedofilia. A SEE ainda esclareceu que “dentro da escola ele não é padre, mas professor”, ou seja, “um homem como qualquer outro” e a Secretaria não pode interferir em sua intimidade, uma vez que ele não é acusado de nenhum crime. Ainda, segundo a Secretaria, quanto ao cargo que ele ocupa na Igreja, providências ficariam por conta da Diocese. No momento, de acordo com informações junto à escola, padre José Antônio se encontra afastado de seu trabalho devido problemas de saúde.