Casa Auxiliadora recebe estudantes de arquitetura

Encontro teve como foco cerâmicas e porcelanatos

CARATINGA – A Casa Auxiliadora materiais para construção recebeu nesta terça-feira, 29, mais de 50 estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da faculdade Doctum de Caratinga. As turmas de 2º e 4º períodos participaram de uma palestra com a arquiteta da loja, Camila Correa Cortes, e fizeram uma visita dirigida aos espaços da Casa Auxiliadora, acompanhados dos consultores de vendas. O tema principal do encontro foi revestimentos, com foco em cerâmicas e porcelanatos.

A arquiteta Camila Cortes apresentou as características e diferenças das cerâmicas e dos porcelanatos, destacando classificação e resistência, com demonstração de produtos e seu uso em ambientes. “É importante que os arquitetos tenham conhecimento de revestimentos para indicarem o melhor produto para cada situação ao seu cliente”, diz Camila.

A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Doctum, Elizangela Ferreira Silva, considera que o aprendizado foi grande. “É uma oportunidade de verem na prática os estudos teóricos da sala de aula”, afirma a professora. O professor Maxwell Andrade acrescenta que o encontro foi bem proveitoso. “A explicação da arquiteta foi clara, mostrou técnica e demonstrou visualmente, o que facilita o entendimento dos alunos”.

Os estudantes concordam com os professores e fazem um balanço positivo da visita à Casa Auxiliadora. “É importante que o arquiteto saiba a qualidade do produto e a melhor forma de usá-lo, para indicar ao seu cliente. Por isto, foi boa esta experiência, que nos agregou conhecimento”, comenta Amanda Ferreira, do 4º período. Para Deyvid Batista, estudante do 2º período, o mais atrativo foi a oportunidade de visualizar os produtos. “É interessante ver na prática a qualidade e aplicabilidade dos revestimentos”. Já sua colega Roseli Lopes, destaca que é também interessante “conhecer as opções de produtos disponíveis na cidade”.

A proprietária da Casa Auxiliadora, Sandra Correa, considera a capacitação profissional imprescindível. “É uma grande satisfação recebermos os

futuros arquitetos e arquitetas de nossa cidade e região em nossa loja e poder possibilitar a eles a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e ter contato direto com os produtos disponíveis no mercado, além da troca de ideias com nossa arquiteta e nossos consultores de vendas. Agradecemos a parceria com a faculdade e destacamos que nossa loja está aberta a todos os profissionais da área da construção civil e sempre realizamos encontros e treinamentos gratuitos para arquitetos, engenheiros, pedreiros, bombeiros hidráulicos e outros”.

O encontro fez parte da Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Doctum. Além da palestra e da visita dirigida, houve sorteio de brindes e momento de confraternização entre convidados e colaboradores da Casa Auxiliadora.